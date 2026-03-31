InícioCidades DF
Congresso

Celina Leão destaca autonomia feminina durante congresso em Brasília

Evento Realize reúne participantes e autoridades para promover autonomia e geração de renda feminina

Projeto Realize não possui restrições de idade ou localidade - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)
Projeto Realize não possui restrições de idade ou localidade - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou do Congresso Realize, iniciativa voltada ao fortalecimento da autonomia feminina e à geração de renda para mulheres no DF. O evento, nesta terça-feira (31/3), reuniu participantes de diversas regiões administrativas e promoveu capacitação, incentivo ao empreendedorismo e inclusão social.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante a agenda, Celina destacou o impacto do programa na vida das participantes, especialmente no enfrentamento à violência e na busca por independência financeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Aqui elas se enxergam, sabem que podem buscar oportunidades. Conseguem sair da violência, da depressão e encontrar caminhos para empreender”, afirmou a governadora.

Ela lembrou que o projeto percorre todo o Distrito Federal e não possui restrições de idade ou localidade, ampliando o acesso das mulheres às políticas públicas.

“Muitas têm talento, mas não sabiam como empreender. Aqui, elas descobrem que podem montar o próprio negócio e construir um novo momento de vida”, disse.

O congresso contou com a participação da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e da subsecretária de Promoção das Mulheres, Renata d’Aguiar, além de convidadas e participantes atendidas por programas sociais do governo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 31/03/2026 19:09
SIGA
x