Celina Leão destaca autonomia feminina durante congresso em Brasília

Projeto Realize não possui restrições de idade ou localidade - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou do Congresso Realize, iniciativa voltada ao fortalecimento da autonomia feminina e à geração de renda para mulheres no DF. O evento, nesta terça-feira (31/3), reuniu participantes de diversas regiões administrativas e promoveu capacitação, incentivo ao empreendedorismo e inclusão social.

Durante a agenda, Celina destacou o impacto do programa na vida das participantes, especialmente no enfrentamento à violência e na busca por independência financeira.

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“Aqui elas se enxergam, sabem que podem buscar oportunidades. Conseguem sair da violência, da depressão e encontrar caminhos para empreender”, afirmou a governadora.

Ela lembrou que o projeto percorre todo o Distrito Federal e não possui restrições de idade ou localidade, ampliando o acesso das mulheres às políticas públicas.

“Muitas têm talento, mas não sabiam como empreender. Aqui, elas descobrem que podem montar o próprio negócio e construir um novo momento de vida”, disse.

O congresso contou com a participação da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e da subsecretária de Promoção das Mulheres, Renata d’Aguiar, além de convidadas e participantes atendidas por programas sociais do governo.