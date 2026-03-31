Celina Leão envia à CLDF projeto de reajuste de funções escolares

Entre os pontos citados, está a revisão do uso do cartão PDAF, utilizado para compras e manutenção das unidades escolares - (crédito: Paulo Gontijo)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), enviou, nesta terça-feira (31/3), um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) que prevê o reajuste das Funções Gratificadas Escolares. A cerimônia ocorreu no Salão Branco do Palácio do Buriti.

Durante o evento, a governadora afirmou que a proposta atende a uma demanda antiga de profissionais da educação e destacou o sentimento de desvalorização relatado por gestores e professores ao longo de visitas realizadas no ano passado. “Era um sentimento de injustiça, de falta de reconhecimento, de invisibilidade. Isso me marcou muito”, afirmou.

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Segundo Celina, o envio do projeto representa uma tentativa de corrigir essa distorção e reconhecer o trabalho de quem atua na gestão escolar. “Hoje vocês não estarão mais sozinhos. A partir de agora, terão uma governadora que olha para vocês e para as necessidades da educação pública”, disse.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou que a medida era aguardada pela categoria e ressaltou o papel dos gestores escolares. “A gratificação é muito aguardada, desejada e merecida pelos gestores, porque são eles que tocam a educação na base, junto com os professores”, afirmou.

Segundo ela, o projeto prevê a ampliação de 35% nas funções gratificadas, equiparando os valores aos praticados em outras carreiras com cargos comissionados no Governo do Distrito Federal. Celina Leão também ressaltou que a educação será tratada como prioridade da gestão, independentemente de divergências ideológicas. “Vocês podem ter posições diferentes, mas, quando se trata de educação, teremos uma governadora comprometida com a escola pública”, declarou.

O projeto segue agora para análise dos deputados distritais na Câmara Legislativa.