Agnelo Queiroz defende ocupar o Centrad: "Deve ser feito urgentemente"

O ex-governador do DF, ex-senador, ex-ministro, ex-deputado federal e ex-distrital, Agnelo Queiroz (PT-DF), participou da edição desta terça-feira (31/3), do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Agnelo falou às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, que o Banco Regional de Brasília (BRB) capitalizar o Cento Administrativo (Centrad) é uma medida "completamente inoperante" e que o certo deve ser "ocupar urgentemente".

O espaço foi entregue no final da gestão do ex-chefe do Executivo local para socorrer o banco. "O que tem que ser feito é ocupar o Centrad. Isso precisa ser feito urgentemente. É uma obra que foi planejada para economizar recursos como tecnologia e energia. É a única capital do Brasil que não tem um Centro Administrativo. Está localizado onde habitam dois terços da população e a construção promoceu um desenvolvimento enorme da região", declarou Queiroz.

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Segundo o ex-governador, com a ocupação haveria apoio a economia, melhora no trânsito e aumentaria o trânsito do metrô no sentido inverso, do Plano para Ceilândia. "Não funcionou por conta da indústria do aluguel no DF. É mais fácil e barato pagar amortização do que alugar essa centena de prédios que nem o governador sabe onde estão todas as secretarias. É um desespero de cobrir um rombo absurdo, que eu considero o maior assalto a banco do país" ressaltou.

Projetos

Agnelo Queiroz contou os objetivos que tem com o possível retorno à vida política. "Com a experiência que tenho, preciso continuar contribuindo com a nossa população. Tanto a minha experiência no Legislativo por três mandatos, e também no Executivo como ministro e governador, tenho certeza que posso ajudar nesse momento dramático que vivemos no plano nacional e local. Já fui deputado e sei a importância que um deputado pode ajudar trazer recursos para uma cidade", declarou.

Agnelo ressaltou quais são os principais gargalos que pode resolver caso ocupe uma cadeira no Congresso. "A primeira tarefa, não tenho dúvida nenhuma, é a ampliação de creches aqui em Brasília e no Brasil. Essa medida é estratégica e fundamental para o desenvolvimento humano no país. No período da primeira infância é quando a criança recebe uma gama de habilidades que servem para a vida, investir nesse período é investir no ser humano", enfatizou.

Enquanto deputado federal, Queiroz contou que atuou na área de fiscalização dos gastos públicos e, segundo ele, essa ação tem faltado no Legislativo. "O Congresso tem que fiscalizar, mas também propor leis que possam ajudar nossa população. Coordenei a bancada de orçamento quando o governador Roriz era de oposição, e isso mostra que quando há uma bancada atuante é importante para trazer recursos", contou.

O governado detalhou que durante o mandato de 2010 a 2014, trouxe para Brasília, R$ 17 bilhões. "Muitos perguntaram como isso aconteceu, uma vez que, o orçamento de investimento, dos quatro anos somados, seria de R$ 6 bilhões. Com isso entra capacidade de saber onde há recurso disponível e de fazer projeto", afirmou.

Assista a entrevista completa abaixo.