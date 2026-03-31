"É necessário enxergar Ceilândia de outra maneira", diz deputado Max Maciel

Antes do início do evento CB.Debate — Ceilândia em movimento, promovido pelo Correio nesta terça-feira (31/3), o deputado distrital Max Maciel (Psol) afirmou que é necessário reconhecer o potencial que a cidade tem.

Para o deputado, "Ceilândia é mãe de todas as outras cidades". Maciel comenta que a cidade representa um dos maiores mercados consumidores do Centro-Oeste. "Oprtunidades não faltam na cidade. Temos que mostrar que a cidade é muito mais do que é mostrado", afirmou.

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O deputado também comentou sobre o racismo ambiental — degradação ambiental mais acentuada em periferias. "Fizemos uma proposta para combater o racismo ambiental e ampliar a arborização nas periferias. Ceilândia cresceu, mas cresceu com um processo urbanístico, só que a arborização que aconteceu no Plano, não aconteceu na cidade", comentou. Além disso, o deputado também afirmou que outros ambientes perto de Ceilândia também sofrem com o racismo ambiental e com a degradação do Rio Melchior.

Para o deputado, a falta de arborização influencia diretamente a vida da população. "Há estudos que comprovam que influencia até na violência, gera um estresse maior na população. Tem toda uma problemática acerca desse assunto", afirmou.

O parlamentar comenta que o caminho para reverter a situação é investir em uma matriz que envolva aspectos socioambientais e humanitários. "Sem esses aspectos, não há economia, não há cultura. E isso tudo envolve a arborização e o racismo ambiental", disse.

O CB.Debate — Ceilândia em Movimento ocorre nesta terça-feira (31/3), a partir das 8h30, na sede do Correio Braziliense, celebrando os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal. Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.