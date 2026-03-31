Senado aprova reajuste salarial para agentes da PMDF, PCDF e CBMDF

Entre 2019 e 2022, as forças de segurança do DF tiveram reajustes abaixo da inflação - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (31/3) a Medida Provisória 1.326/2025, que trata da recomposição salarial para policiais militares, civis e bombeiros do Distrito Federal. O texto, agora, segue para sanção presidencial.

A MP foi editada em dezembro de 2025, após uma longa negociação entre governo federal, representantes das forças de segurança e membros do governo do Distrito Federal. A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF), presidente da comissão que analisou a MP no Congresso Nacional, destacou que a aprovação encerra um ciclo de valorização iniciado em 2023.

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“Esse resultado é fruto de inúmeras reuniões e articulações com o governo federal, desde a criação das mesas de negociação até os encontros que construíram o acordo final. Também foi fundamental o trabalho com as lideranças do Congresso Nacional para viabilizar o ajuste orçamentário que permitiu o pagamento do reajuste em dezembro e janeiro. Foi um processo longo, que agora se consolida com a aprovação da medida”, afirmou.

Perdas acumuladas

Entre 2019 e 2022, as forças de segurança do DF tiveram reajustes abaixo da inflação. Policiais militares e bombeiros registraram aumento médio de 9,9%, enquanto a inflação no período foi de cerca de 32%. Na Polícia Civil, o reajuste foi de aproximadamente 8%. A partir de 2023, o cenário mudou com a retomada da política de valorização das carreiras. Com a MP, a recomposição salarial para policiais militares e bombeiros chega a cerca de 48,32%. Para a Polícia Civil, os reajustes variam entre 46,83% e 57,83%.

A MP também incorpora alterações nas regras das carreiras. Parte dessas mudanças foi incluída no texto a partir de sugestões apresentadas por parlamentares. Outros pontos previstos na proposta incluem a inclusão da Polícia Penal no Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF); a criação de espaço permanente de negociação para a Polícia Penal; e a correção do valor do auxílio-moradia para policiais militares e bombeiros.

