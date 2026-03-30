Grupo se passava por garotas de programa para extorquir vítimas do DF

A Polícia Civil (PCDF) desarticulou um grupo criminoso que usava anúncios falsos de garotas de programa para atrair e extorquir vítimas. Entre quinta-feira (26/3) e esta segunda-feira (30/3), os policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão em Montes Claros (MG). A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Montes Claros.

A investigação revelou que os criminosos criavam os anúncios em sites especializados e atraiam clientes interessados nos serviços. No primeiro contato, um dos autores se passava por garota de programa. Na sequência, outro suspeito assumia a conversa e exigia os pagamentos. A vítima era coagida mediante ameaças graves, inclusive com envio de vídeos exibindo arma de fogo, menções a organizações criminosas e milícias. Para causar mais medo, diziam que a profissional do sexo era menor de idade.

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Segundo o delegado Willian Ricardo, adjunto da 14ª DP, os valores eram transferidos via Pix para contas de terceiros, utilizadas como “contas de passagem”. "As investigações apontaram que essas contas eram 'alugadas' por R$ 100, permitindo a circulação do dinheiro e dificultando o rastreamento, prática comum em crimes cibernéticos e que fortalece a cadeia delitiva." Ainda de acordo com o investigador, o grupo usava dados falsos, múltiplos números telefônicos e ferramentas digitais para dificultar a identificação.

A PCDF recomenda que, ao se deparar com qualquer tentativa de extorsão, a vítima procure imediatamente a polícia e evite realizar pagamentos, preservando provas como mensagens e comprovantes.