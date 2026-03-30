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Motorista de viatura oficial fica ferido após colisão com carro em Taguatinga

O homem apresentava pequeno sangramento na cabeça e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde

Acidente ocorreu em Taguatinga - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Acidente ocorreu em Taguatinga - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre um carro e uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira (30/3), na EPTG, em Taguatinga. 

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A colisão ocorreu em frente ao Plaza Shopping. O motorista da viatura oficial apresentava pequeno sangramento na cabeça e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Já o motorista do segundo carro, um Fiat Palio, não se feriu. 

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Uma das faixas da via precisou ser interditada para garantir a segurança durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Em nota, a Seape/DF informou que a viatura era conduzida por um policial penal. Acrescentou que o servidor foi encaminhado ao hospital, consciente e com ferimentos leves.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/03/2026 17:37 / atualizado em 30/03/2026 17:59
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