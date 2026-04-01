Animais encontrados mutilados no Gama foram sacrificados em ritual

A Polícia Civil do DF (PCDF) elucidou o caso dos animais encontrados mutilados em sacos de lixo na quadra 4 do Setor Sul do Gama. O bode e a cabra foram sacrificados em um ritual religioso. O responsável foi identificado e prestou depoimento no final da tarde dessa terça-feira (31/3).

Os animais foram localizados no domingo (29/3). Inicialmente, moradores acreditavam se tratar de dois cachorros. A perícia preliminar da PCDF, porém, apontou para uma cabra e um bode. De acordo com relatos de testemunhas, episódios semelhantes já teriam ocorrido na região.

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Segundo o delegado-chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), Jônatas Silva, o ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 494601 STF, admite a sacralização de animais em contextos religiosos, como expressão da liberdade de crença. No entanto, a prática tem limites. “Não é permitido que haja crueldade, sofrimento desnecessário ou qualquer conduta que viole as normas de proteção animal.”

O investigador afirmou que a forma como os animais foram manipulados e descartados será rigorosamente analisada, pois pode configurar infrações penais e ambientais. A Polícia Civil atua com equilíbrio e responsabilidade, respeitando a liberdade religiosa, mas também garantindo que a lei seja cumprida. Respeitar a fé é fundamental. Mas respeitar a vida e evitar qualquer forma de crueldade é um dever de todos nós”, frisou.

Os dois animais estavam sem as cabeças e as patas. A perícia apontou que os membros foram removidos após a morte.