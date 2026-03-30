Cães são encontrados mutilados e em sacos de lixo no Gama

Cães decapitados foram encontrados em sacos pretos na quadra 4, Setor Sul do Gama, nesse domingo (29/3). Os moradores da área comercial da quadra encontraram dois cachorros sem vida e severamente mutilados, embalados em sacos plásticos próximos à lixeiras - causando horror na comunidade local.

Em vídeo cedido à reportagem, os cachorros aparecem jogados no chão, com alguns órgãos internos à mostra. Segundo o Delegado da 14ª DP, William Ricardo, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência, tomando as primeiras providências.

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A área foi isolada para preservação, e a perícia foi solicitada. Até o momento, o responsável pelas mutilações não foi identificado, e o caso segue sob investigação.

De acordo com relatos de moradores, episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente, na região. Após um período sem registros, os casos voltaram a acontecer, o que tem aumentado a preocupação da comunidade. Há suspeitas de que os animais estejam sendo deixados propositalmente em pontos específicos, sempre próximos à área comercial da quadra.

No momento, a investigação está sob responsabilidade da 20ª Delegacia de Polícia, que deve apurar as circunstâncias e tentar identificar o autor dos crimes. Diante da gravidade e da recorrência dos casos, moradores cobram respostas rápidas e maior presença das autoridades na região.

