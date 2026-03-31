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Animais encontrados mutilados no Gama são uma cabra e um bode, diz PCDF

A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) instaurou um inquérito para investigar o caso. Animais foram encontrados no domingo

Animais estavam em sacos de lixo - (crédito: PCDF/Divulgação)
Animais estavam em sacos de lixo - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do DF (PCDF) confirmou que os animais mutilados encontrados em sacos de lixo na quadra 4 do Setor Sul do Gama são um bode e uma cabra. A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) instaurou um inquérito para investigar o caso.

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Os animais foram localizados no domingo (29/3). Inicialmente, moradores acreditavam se tratar de dois cachorros. A perícia preliminar da PCDF, porém, apontou para uma cabra e um bode. De acordo com relatos de testemunhas, episódios semelhantes já teriam ocorrido na região.

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O delegado à frente do caso, Jônatas Silva, chefe da DRCA, esclareceu que os dois animais estavam sem as cabeças e as patas. “As partes foram removidas após a morte, o que não exclui a necessidade de apuração quanto à regularidade do abate e a destinação dos restos”, frisou.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

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Por Darcianne Diogo
postado em 31/03/2026 19:44
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