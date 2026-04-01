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Tráfico de drogas

Operação policial combate tráfico de drogas com apreensões em Sobradinho

O grupo, que atua em Sobradinho, pode ter relação com uma facção criminosa do estado de São Paulo

Dinheiro, drogas e celulares foram apreendidos - (crédito: Divulgação/PCDF)
Dinheiro, drogas e celulares foram apreendidos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Na manhã desta quarta-feira (1/4), a Operação Furacão Dezoito foi deflagrada na Quadra 18 e outras próximas na cidade de Sobradinho I para combater o tráfico de drogas da região. Dinheiro e porções de substâncias ilícitas foram apreendidas. 

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Dentro das residências vasculhadas por equipes da polícia, foram apreendidos R$300, drogas em pequenas porções prontas para a venda e celulares. A operação não resultou em prisões, entretanto, foram apreendidos materiais que, após perícia, podem  indicar relação dos investigados com uma facção criminosa de São Paulo, que não teve o nome divulgado pela polícia. 

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Segundo a polícia, o grupo estava se consolidando para manter uma estabilidade e continuar traficando drogas na região. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/04/2026 14:46
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