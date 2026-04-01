Operação policial combate tráfico de drogas com apreensões em Sobradinho

Na manhã desta quarta-feira (1/4), a Operação Furacão Dezoito foi deflagrada na Quadra 18 e outras próximas na cidade de Sobradinho I para combater o tráfico de drogas da região. Dinheiro e porções de substâncias ilícitas foram apreendidas.

Dentro das residências vasculhadas por equipes da polícia, foram apreendidos R$300, drogas em pequenas porções prontas para a venda e celulares. A operação não resultou em prisões, entretanto, foram apreendidos materiais que, após perícia, podem indicar relação dos investigados com uma facção criminosa de São Paulo, que não teve o nome divulgado pela polícia.

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Segundo a polícia, o grupo estava se consolidando para manter uma estabilidade e continuar traficando drogas na região.