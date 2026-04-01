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Homem é encontrado morto a facadas em Samambaia nesta quarta-feira (1/4)

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (1/4), em Samambaia Norte; homem foi encontrado sem vida após ataque com arma branca. Caso é investigado pela Polícia Civil

Homem é encontrado morto a facada dentro da sua própria casa - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem é encontrado morto a facada dentro da sua própria casa - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi morto a golpes de faca na manhã desta quarta-feira (1/4), na QR 205, em Samambaia Norte. O crime, registrado nas primeiras horas do dia, mobilizou equipes de emergência e provocou apreensão entre moradores da região, que acompanharam a movimentação policial no local.

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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência envolvendo vítima de arma branca. No entanto, ao chegar ao endereço indicado, os socorristas encontraram o homem já sem sinais vitais. A identidade dele ainda não havia sido confirmada até a última atualização. Informações preliminares apontam que a vítima fazia uso de tornozeleira eletrônica.

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A área foi isolada pela Polícia Militar do DF para preservar a cena do crime. A Polícia Civil do Distrito Federal é aguardada no local e ficará responsável pelas investigações, que devem apurar as circunstâncias do homicídio e possíveis motivações.

Até o momento, não há confirmação sobre testemunhas diretas do crime nem sobre possíveis envolvidos.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 01/04/2026 13:07
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