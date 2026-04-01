Polícia Militar celebra 29 anos da implantação da faixa de pedestres no DF

PMDF celebra os 29 anos da implantação da faixa de pedestre no Distrito Federal - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A Press)

O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar do DF realizou, na tradicional “Faixa da Igrejinha”, na quadra 307/308 Sul, uma ação educativa nesta quarta-feira (1º/4). A iniciativa faz parte das celebrações dos 29 anos desde que a primeira faixa de pedestres foi implantada na capital, projeto que se tornou símbolo de respeito à vida no trânsito da cidade.

A data foi estabelecida em 1997 como marco de um grande pacto entre os órgãos de segurança viária e a população da capital federal, salvando milhares de vidas no trânsito do DF. No ano anterior, em 1996, o Correio protagonizou a campanha Paz no Trânsito, contribuindo ativamente para a travessia segura.

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Celebração

A mobilização promovida pela Polícia Militar reuniu agentes, estudantes da Escola Classe 308 Sul e a comunidade local em uma blitz educativa com distribuição de materiais informativos, além de uma celebração simbólica com bolo e canto de parabéns.

Durante o evento, o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito, tenente-coronel Rodrigo Campos, destacou a importância histórica e os impactos positivos da política de valorização do pedestre ao longo das últimas décadas.

Segundo ele, o crescimento da frota no Distrito Federal não impediu avanços significativos na segurança viária. “Tivemos um aumento de 256%. Se em 1996 nós tínhamos 605 mil veículos em Brasília, hoje nós temos quase 2 milhões e meio de veículos. E mesmo assim, nós conseguimos uma redução de mais de 70% das fatalidades. Isso prova que atravessar na faixa de pedestres, o respeito e a consciência para esse contrato social funciona e salva vidas”, ressaltou.

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Segundo o comandante, atualmente, o Distrito Federal conta com uma ampla rede de travessias sinalizadas. “Nós temos quase 500 mil faixas no Distrito Federal espalhadas por vias urbanas e rodovias distritais que têm auxiliado no tráfego seguro da cidade”, informou.

Os dados mais recentes reforçam a eficácia da medida. “No ano passado apenas 1,4% dos atropelamentos aconteceram em faixas não semaforizadas. Isso significa que praticamente 99% das fatalidades aconteceram quando o pedestre insiste em atravessar fora da faixa”, explicou.

Apesar do foco educativo, o descumprimento das regras de trânsito pode gerar penalidades. “Para aqueles motoristas que insistem em desrespeitar o Código de Trânsito Brasileiro, onde é previsto que o pedestre tem a prioridade absoluta ao atravessar a faixa, é aplicada uma notificação e a multa é de R$ 293,00, infração gravíssima, com sete pontos na carteira”, alertou.

Aprendizado

A ação contou ainda com a participação ativa de crianças, que ajudaram na conscientização dos motoristas. “As crianças da Escola Classe 308 sul iniciaram uma campanha educativa juntamente conosco, com a entrega de panfletos, demonstrando a importância da conscientização para o respeito à faixa de pedestre”, disse.

Para o comandante, investir na educação desde cedo é essencial para manter e ampliar os resultados positivos. “A nossa geração tem aprendido ao longo desses 30 anos. Por isso é importante que a gente esteja sempre educando os mais jovens para que o motorista de amanhã respeite a faixa, assim como o motorista de hoje também respeita”, concluiu.