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Investigação

Homem esfaqueado em Samambaia foi morto ao invadir casa para agredir mulher

A mulher teria saído de casa para fugir das agressões do marido. Ela correu para uma residência vizinha, onde o homem acabou esfaqueado e morto. Autor deve se apresentar na delegacia

Caso ocorreu em Samambaia Norte na manhã desta quarta-feira (1/4) - (crédito: QAP/DivulgaÃ§Ã£o)
Caso ocorreu em Samambaia Norte na manhã desta quarta-feira (1/4) - (crédito: QAP/DivulgaÃ§Ã£o)

O homem esfaqueado na manhã desta quarta-feira (1/4), na QR 205, em Samambaia Norte, foi morto ao invadir uma casa para agredir a companheira. A Polícia Civil investiga o caso.

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O Correio apurou que as primeiras informações repassadas à polícia por testemunhas dão conta de que a mulher foi agredida pelo homem dentro de casa. Ela correu da residência e entrou no imóvel vizinho em busca de ajuda.

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O marido seguiu a mulher e também entrou na casa. Após uma briga, ele foi esfaqueado por um vizinho e morreu no local. Segundo a polícia, o homem usava tornozeleira eletrônica, e a mulher tinha uma medida protetiva em vigor. O autor deve se apresentar na delegacia.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/04/2026 15:18
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