Ônibus serão gratuitos na sexta (3/4) e no domingo de Páscoa

A frota de ônibus terá reforço neste feriado de Páscoa em função dos eventos programados para esta sexta-feira (3/4), no Morro da Capelinha e no Estádio Nacional Mané Garrincha. O programa Vai de Graça vai estar em vigor na sexta-feira, feriado de Paixão de Cristo, e no domingo (5).
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Quatro linhas serão reativadas para atender quem vai à Via Sacra de Planaltina. As linhas vão operar, a partir das 10h, sob demanda de passageiros.
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A Semob também vai reativar a linha 109.2, da Rodoviária do Plano Piloto para o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, onde, das 6h30 às 14h, se realiza o evento religioso Família ao Pé da Cruz, com expectativa de público de 70 mil pessoas. A linha será operada pela empresa Piracicabana.
Confira o esquema especial dos ônibus no período:
Reforço de linhas para o Morro da Capelinha
504.2 – Sobradinho II / Sobradinho Qd. 01 BR-020 / Mestre d’Armas / Morro da Capelinha. Frota alocada: três carros.
504.3 - Sobradinho II / Sobradinho / DF 230 / Morro da Capelinha. Frota alocada: três carros.
609.2 – Terminal de Planaltina / Morro da Capelinha. Frota alocada: 13 carros.
617.1 – Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Norte / Morro da Capelinha. Frota alocada: seis carros.
As saídas ocorrerão na quinta-feira (2/4), ponto facultativo, conforme os dias úteis. Já na sexta-feira (3/4), as viagens ocorrerão de acordo com a tabela de domingos e feriados. No sábados, a circulação é normal para os sábados e, no domingo (5/4), as viagens ocorrerão conforme a tabela de domingos e feriados.
Linha 109.2, especial para o Estádio Mané Garrincha
Trajeto: Rodoviária do Plano Piloto/Estádio
Horário: a partir das 6h30
Embarque: Box 5, Plataforma A
Empresa: Piracicabana
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