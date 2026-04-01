Para viajar ou ficar em casa: confira previsão do tempo no feriadão

Tempo chuvoso desta quarta-feira (1º/4) pode se estender pelos próximos dias, mas a previsão é de Sol no fim de semana. - (crédito: Ed Alves/CB)

O feriado da Semana Santa se aproxima e quem pretende passar um tempo ao ar livre tem uma preocupação: a previsão do tempo. Com o período de chuvas prolongado, moradores do Distrito Federal temem que a chuva possa atrapalhar os planos, mas especialista aponta que esse não deve ser um empecilho.

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Segundo o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis, o tempo chuvoso desta quarta-feira (1º/4) pode se estender pelos próximos dias, mas a previsão é de Sol no fim de semana. “As condições de tempo no DF e Brasília durante o resto da semana e feriado deve ser com pancadas de chuvas na quinta feira e sexta feira santa”, afirma. As temperaturas nesses dias devem variar de 18 a 26ºC na quinta-feira (2/4) e de 18 a 27ºC na sexta-feira (3/4).

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Já no sábado (4/4) e no domingo (5/4) o Sol deve reaparecer, para a alegria dos brasilienses. A temperatura também sobe, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. A previsão é de predomínio do Sol com algumas chuvas isoladas. “No domingo pode ocorrer alguma chuva isolada no final do dia, mas deve ser de mais calor”, pontua.