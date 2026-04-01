PMDF recebe novas viaturas, e governo anuncia operação na Asa Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu, na tarde desta quarta-feira (1/4), o reforço de 13 novas viaturas e um drone para o policiamento ostensivo. Durante a solenidade, a governadora Celina Leão (PP) anunciou que os novos carros já irão integrar uma grande operação de ocupação na Asa Norte, prevista para a próxima semana.

"Há muito tráfico de drogas naquele local (Asa Norte), e vamos fazer essa grande operação. Onde a polícia entra e fica, o crime organizado tem que sair", afirmou Celina. A governadora ressaltou que a renovação da frota é essencial para a agilidade do serviço. "Quando você troca o equipamento, você dá mais agilidade e protege mais o cidadão. A cada viatura nova, é mais uma mulher protegida e mais uma vida cuidada", completou.

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Os itens, frutos de emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), somam-se a um investimento que já ultrapassa R$ 100 milhões destinados pela parlamentar à segurança pública da capital. Ela destacou que o apoio à corporação é uma prioridade de seu mandato e antecipou que novos recursos estão por vir.

"São 6 milhões que estão sendo entregues agora, mas temos mais de 200 milhões empenhados e virão mais recursos para a PM. Isso aqui é obrigação minha, não é favor. O dinheiro é público e meu papel é canalizar para onde deve ser aplicado para fortalecer nossa polícia", pontuou a senadora.

PMDF ganhou 13 novas viaturas e um drone (foto: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)

O novo comandante-geral da PMDF, coronel Rômulo Palhares, agradeceu o suporte político e reforçou que a corporação manterá o foco no combate à violência doméstica, dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo executado.

"Esse é um tema muito caro à nossa sociedade. O trabalho que vinha sendo feito terá continuidade com o mesmo empenho e dedicação. É um desafio que está sendo enfrentado com muita propriedade”, frisou o comandante. Com a entrega das viaturas, o governo espera intensificar o patrulhamento em áreas críticas e reduzir os índices de criminalidade em regiões que registraram aumento de ocorrências nos últimos meses.