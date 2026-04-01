Estufa clandestina produzia maconha ao lado de centro de formação da PM

Uma estufa para a produção de maconha, com estrutura profissional de cultivo e secagem, foi encontrada em uma casa na QNG 2, em Taguatinga Norte. Nesta quarta-feira (1º/4), a Polícia Civil (PCDF) apreendeu no local diversos pés da planta e prendeu um homem, de 46 anos, apontado como responsável pelo cultivo.

Os investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) chegaram ao endereço após receberem denúncias de um forte cheiro da droga vindo da casa. A residência fica ao lado do Centro de Formação de Praças da PMDF.

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Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, o monitoramento feito pelos policiais comprovou o funcionamento de estufas de plantação de maconha na casa. “Havia um sistema profissional de plantio e secagem da planta, com dutos de ventilação e iluminação própria”, afirmou.

Os pés de maconha apreendidos estavam em diferentes estágios de desenvolvimento e secagem. O suspeito, apontado pela polícia como responsável por monitorar o cultivo de forma esporádica, foi preso no local de trabalho.