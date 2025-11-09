InícioCidades DF
PMDF apreende quatro pés de maconha em uma casa no Núcleo Bandeirante

Operação realizada pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) do 25º Batalhão identificou quatro pés de Cannabis sativa (maconha), todos com mais de três metros de altura, em uma residência

Plantação foi localizada na noite deste sábado (8/11), no Núcleo Bandeirante - (crédito: Divulgação/ PMDF)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite deste sábado (8/11), quatro pés de Cannabis sativa (maconha) em uma casa no Núcleo Bandeirante, todos com mais de três metros de altura. A operação foi realizada pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) do 25º Batalhão.

Depois de realizar a averiguação no local, os policiais encontraram, no interior da propriedade, uma plantação de maconha em estágio avançado. O responsável pela plantação foi identificado pelos policiais no local da ocorrência.

O autor e os quatro pés de maconha foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde as autoridades iniciaram os procedimentos legais cabíveis.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
09/11/2025 17:10
