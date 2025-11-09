PMDF apreende quatro pés de maconha em uma casa no Núcleo Bandeirante

Plantação foi localizada na noite deste sábado (8/11), no Núcleo Bandeirante - (crédito: Divulgação/ PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite deste sábado (8/11), quatro pés de Cannabis sativa (maconha) em uma casa no Núcleo Bandeirante, todos com mais de três metros de altura. A operação foi realizada pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) do 25º Batalhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de realizar a averiguação no local, os policiais encontraram, no interior da propriedade, uma plantação de maconha em estágio avançado. O responsável pela plantação foi identificado pelos policiais no local da ocorrência.

O autor e os quatro pés de maconha foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde as autoridades iniciaram os procedimentos legais cabíveis.