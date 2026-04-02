Psicóloga e dentista do DF morrem após batida contra caminhão-tanque em MG

Casal e mais duas pessoas estavam a caminho para MG - (crédito: Redes sociais)

Uma psicóloga e um dentista do Distrito Federal morreram após um grave acidente na BR-262, em Minas Gerais. O carro em que Kleucielen Frota Pontes, 31 anos, e Rafael Augusto de Oliveira, 38, estavam colidiu contra um caminhão-tanque, na manhã dessa quarta-feira (1º/4), na altura do Rio Casca. Outras duas pessoas que estavam no veículo também perderam a vida. Elas não haviam sido identificadas até a última atualização da reportagem.

Segundo informações preliminares, o casal morava no Gama e seguia viagem para o estado mineiro. O acidente ocorreu por volta das 4h, perto do trevo de acesso ao município de São José do Goiabal (MG).

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O falecimento da psicóloga foi comunicado por meio de uma publicação da Unibras Gama, onde Kleucielen atuava como coordenadora do curso de psicologia. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas de trabalho e alunos, que tiveram o privilégio de conviver com sua dedicação, competência e humanidade. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pela sensibilidade no cuidado com o outro e pela contribuição significativa na formação de tantos profissionais. A partida da professora Kleucielen deixa um vazio imenso em nossa comunidade acadêmica, mas também um legado que permanecerá vivo em cada vida que ela impactou”, lamentou a instituição.

Nas redes sociais, alunos e amigos prestaram homenagens à docente. “Hoje, a psicologia perde não apenas uma profissional, mas uma mente e um coração dedicado a transformar vidas. Sua partida tão repentina deixa um vazio imenso, mas seu legado seguirá vivo em cada aluno. Descanse”, escreveu uma internauta.

“Kleu, tão nova, mas com tanta força, coragem e bravura. Você será lembrada para sempre. Estou devastada com essa notícia, mas ao mesmo tempo, grata por ter convivido com alguém tão incrível, humana e cheia de ‘solução’ para tudo! Você deixa um legado incrível, mas pode ficar em paz, porque o seu legado será eterno. Pude te dizer recentemente o quanto te admirava. Por aqui, está doendo demais”, desabafou outra conhecida.