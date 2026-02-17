Van envolvida em acidente na BR-020 atuava de forma irregular, diz ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a van envolvida no acidente que deixou cinco mortos na manhã desta terça-feira (17/2), no km 52 da BR-020, em Planaltina (DF), operava de forma irregular. Segundo a agência, o veículo não tinha autorização para o transporte de passageiros e constava com status de inativo nos registros do órgão, caracterizando atividade clandestina.
A colisão entre a van e um caminhão ocorreu por volta das 5h e mobilizou 12 viaturas de resgate. Ao todo, 17 vítimas foram atendidas, sendo 11 encaminhadas para unidades de saúde em Formosa (GO) e em Brasília. Entre os feridos estão crianças e idosos.
Em nota, a ANTT afirmou que vai instaurar processo administrativo para apurar as circunstâncias do caso. A agência reforçou que o transporte remunerado interestadual de passageiros depende de autorização prévia e do cumprimento de requisitos técnicos e de segurança.
Leia a nota na íntegra:
A ANTT informa que o veículo não tem autorização da Agência e que tem status de inativo, ou seja, é irregular e clandestino, sem qualquer habilitação da Agência para transporte de passageiros
A ANTT informa que vai abrir processo de apuração.