Operações de combate ao tráfico terminam com prisões e apreensões no DF

PMDF prende homem por tráfico de drogas em ação integrada no Itapoã e Gama - (crédito: Divulgação/PMDF)

Diversos pontos de venda de drogas foram desarticulados e criminosos acabaram detidos em uma sequência de intervenções focadas no combate ao tráfico de entorpecentes. As ações, que contaram com o apoio de unidades especializadas como o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e serviços de inteligência, resultaram na apreensão de porções de crack, skunk, haxixe e ecstasy, além de munições de diversos calibres em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.

As ocorrências foram registradas nesta quarta-feira (1º/4), iniciando pela Asa Norte, onde um ponto de bloqueio de trânsito identificou um motorista que tentou fugir da fiscalização. Após a abordagem, os policiais militares confirmaram que o homem era foragido da Justiça com um mandado de prisão em aberto exatamente pelo crime de tráfico.

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Já em Ceilândia, na QNN 03, uma mulher foi presa e um adolescente apreendido com cerca de 300 gramas de entorpecentes e R$ 1 mil em espécie. "A quantidade de entorpecentes e valores apreendidos evidencia a gravidade da conduta", destacou a corporação sobre o flagrante.

Durante a ação em Arniqueira foram apreendidos três tijolos de crack, além de munições de diferentes calibres, sendo seis de .380, duas de 9mm e uma de .38. (foto: Divulgação/PMDF)

A ofensiva também chegou à região de Arniqueira, onde equipes táticas, com suporte aéreo, localizaram três tijolos de crack e munições de calibres .380, 9mm e .38 em uma residência no SHA Conjunto 2. Segundo a PMDF, a operação foi necessária para mitigar riscos à segurança pública, dada a associação entre o comércio de drogas e o uso de armamentos.

Por fim, uma ação conjunta entre grupos táticos resultou na prisão de outro homem com atuação entre o Itapoã e o Gama. Com ele, foram encontrados 12 tijolos de skunk e maconha, porções de haxixe, comprimidos de ecstasy e balanças de precisão.

Todos os envolvidos nas quatro ocorrências foram encaminhados às delegacias das respectivas áreas para o registro dos flagrantes e cumprimento das ordens judiciais, permanecendo à disposição do Judiciário.