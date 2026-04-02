Ciclista é atropelado por veículo em Ceilândia nesta quinta-feira (2/04)

O ciclista foi atropelado pelo veículo - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Na DF-180, um ciclista foi encontrado caído após colidir com um carro. O acidente aconteceu em meio à estrada sem pavimentação, em um acesso para o Sol Nascente, em Ceilândia, quando ambos estavam passando pela mesma via. O motorista do Chevrolet Astra acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou duas viaturas para prestar socorro.

Atingido pelo veículo, o ciclista tombou no chão mas, apesar do trauma, estava consciente e orientado quando as equipes chegaram. Segundo informações do CBMDF, ao avaliar a vítima, foi feito o protocolo comum de trauma — monitoramento de sinais vitais, nível de consciência e orientação, entre outros. A vítima foi imobilizada e levada para o hospital de referência.

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Por não ter sofrido com o impacto, o condutor do veículo não precisou de atendimento médico, sendo dispensado após a checagem com o corpo de bombeiros. Até o fechamento desta matéria, não foi divulgada a dinâmica do acidente.

*Com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

