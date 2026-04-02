Corrida celebrará Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Brasília

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) promove, em 15 de abril, uma ação gratuita voltada à inclusão, ao esporte e à valorização das pessoas com deficiência. Durante a ação, acontecerá a 1ª Corrida Una Parque, com percurso de 1 km, planejada para incentivar a participação de pessoas com deficiência, familiares e toda a comunidade.
As inscrições podem ser feitas até 13 de abril pelo site.
O evento será no Clube Almirante Alexandrino e contará com uma programação diversificada, gratuita e acessível ao público. A iniciativa tem o objetivo de reforçar o papel do esporte como ferramenta de inclusão e promoção da convivência.
Além de promover a atividade esportiva, o evento tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), estimulando o respeito, a empatia e a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva.
Respeito e compreensão
Para a paratleta Andrea Pontes, presidente da UNA, “falar sobre o Transtorno do Espectro Autista é, acima de tudo, promover respeito e compreensão. Este evento é um convite para que a sociedade se aproxime, conheça e valorize as potencialidades de cada pessoa.”
Após a corrida, os participantes poderão participar de um momento de integração, com coffee break e roda de conversa, voltados à troca de experiências e ao fortalecimento da rede de apoio. Na sequência, serão oferecidas atividades esportivas adaptadas, como canoagem, tiro com arco e escalada, modalidades que integram as ações permanentes do Projeto Una Parque.
Confira a programação do evento:
• 9h – 1ª Corrida Una Parque (1 km)
• 10h – Coffee break e roda de conversa
• 11h – Atividades esportivas: canoagem, tiro com arco e escalada
Serviço:
Local: Clube Almirante Alexandrino
Data: 15 de abril
Horário: A partir das 9h
Classificação Livre
Entrada gratuita
Inscrições:www.unaparque.com.br
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postado em 02/04/2026 18:54