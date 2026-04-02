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Corrida celebrará Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Brasília

A Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) promove, em 15 de abril, uma ação gratuita voltada à inclusão, ao esporte e à valorização das pessoas com deficiência. As inscrições da 1ª Corrida Una Parque podem ser feitas até 13 de abril

Conscientização do Autismo - (crédito: | Reprodução: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)
Conscientização do Autismo - (crédito: | Reprodução: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)
Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) promove, em 15 de abril, uma ação gratuita voltada à inclusão, ao esporte e à valorização das pessoas com deficiência. Durante a ação, acontecerá a 1ª Corrida Una Parque, com percurso de 1 km, planejada para incentivar a participação de pessoas com deficiência, familiares e toda a comunidade. 
 
As inscrições podem ser feitas até 13 de abril pelo site
 
O evento será no Clube Almirante Alexandrino e contará com uma programação diversificada, gratuita e acessível ao público. A iniciativa tem o objetivo de reforçar o papel do esporte como ferramenta de inclusão e promoção da convivência.

Além de promover a atividade esportiva, o evento tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), estimulando o respeito, a empatia e a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva.

Respeito e compreensão

Para a paratleta Andrea Pontes, presidente da UNA, “falar sobre o Transtorno do Espectro Autista é, acima de tudo, promover respeito e compreensão. Este evento é um convite para que a sociedade se aproxime, conheça e valorize as potencialidades de cada pessoa.”

Após a corrida, os participantes poderão participar de um momento de integração, com coffee break e roda de conversa, voltados à troca de experiências e ao fortalecimento da rede de apoio. Na sequência, serão oferecidas atividades esportivas adaptadas, como canoagem, tiro com arco e escalada, modalidades que integram as ações permanentes do Projeto Una Parque.

Confira a programação do evento:

• 9h – 1ª Corrida Una Parque (1 km)
• 10h – Coffee break e roda de conversa
• 11h – Atividades esportivas: canoagem, tiro com arco e escalada

Serviço:

Local: Clube Almirante Alexandrino
Data: 15 de abril
Horário: A partir das 9h
Classificação Livre
Entrada gratuita
 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/04/2026 18:54
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