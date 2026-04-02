Corrida celebrará Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Brasília

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) promove, em 15 de abril, uma ação gratuita voltada à inclusão, ao esporte e à valorização das pessoas com deficiência. Durante a ação, acontecerá a 1ª Corrida Una Parque, com percurso de 1 km, planejada para incentivar a participação de pessoas com deficiência, familiares e toda a comunidade.

As inscrições podem ser feitas até 13 de abril pelo site

O evento será no Clube Almirante Alexandrino e contará com uma programação diversificada, gratuita e acessível ao público. A iniciativa tem o objetivo de reforçar o papel do esporte como ferramenta de inclusão e promoção da convivência.





Além de promover a atividade esportiva, o evento tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), estimulando o respeito, a empatia e a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva.

Respeito e compreensão

Para a paratleta Andrea Pontes, presidente da UNA, “falar sobre o Transtorno do Espectro Autista é, acima de tudo, promover respeito e compreensão. Este evento é um convite para que a sociedade se aproxime, conheça e valorize as potencialidades de cada pessoa.”





Após a corrida, os participantes poderão participar de um momento de integração, com coffee break e roda de conversa, voltados à troca de experiências e ao fortalecimento da rede de apoio. Na sequência, serão oferecidas atividades esportivas adaptadas, como canoagem, tiro com arco e escalada, modalidades que integram as ações permanentes do Projeto Una Parque.





Confira a programação do evento:

• 9h – 1ª Corrida Una Parque (1 km)

• 10h – Coffee break e roda de conversa

• 11h – Atividades esportivas: canoagem, tiro com arco e escalada





Serviço:

Local: Clube Almirante Alexandrino

Data: 15 de abril

Horário: A partir das 9h

Classificação Livre

Entrada gratuita