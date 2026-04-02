Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro

Indicação é para obesidade ou diabetes tipo 2 - (crédito: Sweet Life/Unsplash)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (2/4), a comercialização, distribuição e uso de versões falsificadas de Mounjaro. Também foi determinada a apreensão dos lotes D856831 do medicamento e os lotes D880730 e D840678 do Mounajro Kwikpen, fabricados por uma empresa não identificada.

“A empresa detentora do registro do medicamento, Eli Lilly Brasil, informou que foram encontrados, no mercado, unidades desses lotes com características diferentes do produto original, o que indica falsificação”, diz o comunicado da Anvisa. “Entre os problemas encontrados estão número de série não identificados nos sistemas da empresa, uso de material diferente do original na embalagem e falha na leitura do código 2D”.

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A decisão foi publicada Diário Oficial da União de quarta-feira (1/4).

Da mesma forma, os produtos Tirzec, também fabricado por empresa não identificada, e o Skin Body Organic, da linha Eros, produzido pela Skin & Body Nutracêuticos e Cosméticos Organic Ltda., também sofreram ação fiscal. Em ambos os casos, foram constatados a falta de registro, cadastro e notificação na Anvisa.