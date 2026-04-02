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Fiscalização

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro

Medicamento Tirzec e o coméstico Skin Body Organic também sofreram ação fiscal por falta de registro e cadastro

Indicação é para obesidade ou diabetes tipo 2 - (crédito: Sweet Life/Unsplash)
Indicação é para obesidade ou diabetes tipo 2 - (crédito: Sweet Life/Unsplash)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (2/4), a comercialização, distribuição e uso de versões falsificadas de Mounjaro. Também foi determinada a apreensão dos lotes D856831 do medicamento e os lotes D880730 e D840678 do Mounajro Kwikpen, fabricados por uma empresa não identificada.

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“A empresa detentora do registro do medicamento, Eli Lilly Brasil, informou que foram encontrados, no mercado, unidades desses lotes com características diferentes do produto original, o que indica falsificação”, diz o comunicado da Anvisa. “Entre os problemas encontrados estão número de série não identificados nos sistemas da empresa, uso de material diferente do original na embalagem e falha na leitura do código 2D”.

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A decisão foi publicada Diário Oficial da União de quarta-feira (1/4). 

Da mesma forma, os produtos Tirzec, também fabricado por empresa não identificada, e o Skin Body Organic, da linha Eros, produzido pela Skin & Body Nutracêuticos e Cosméticos Organic Ltda., também sofreram ação fiscal. Em ambos os casos, foram constatados a falta de registro, cadastro e notificação na Anvisa.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 02/04/2026 18:09
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