Morro da Capelinha recebe hoje milhares de fiéis para a Via Sacra

A expectativa de público é de mais de 100 mil pessoas - (crédito: Divulgação/Senado Federal)

A tradicional Via-Sacra de Planaltina chega ao seu ponto alto hoje, reunindo fé, arte e grande mobilização popular no Morro da Capelinha. A programação prevê a Celebração da Santa Cruz a partir das 15h, presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. Em seguida, os fiéis acompanham a encenação da Paixão de Cristo, momento mais aguardado da Semana Santa na região.

Com expectativa de público superior a 100 mil pessoas, a apresentação mobiliza cerca de 1,4 mil integrantes, entre atores e equipe técnica. A preparação envolveu um ano de organização e ensaios concentrados principalmente aos domingos, reunindo voluntários de diferentes idades em uma das maiores produções religiosas do Distrito Federal.

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Neste ano, o espetáculo é guiado pelo tema inspirado em uma frase atribuída à Nossa Senhora de Guadalupe — "Nada te aflija! Não estou aqui eu que sou tua mãe?" —, reforçando mensagens de acolhimento, esperança e confiança durante o período quaresmal.

A encenação no Morro da Capelinha reproduz as 14 estações da Via-Sacra ao longo de aproximadamente 800 metros, conduzindo o público pelos momentos centrais da narrativa cristã, como o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. A apresentação desta sexta integra a programação iniciada ainda em março e consolida a celebração como um dos eventos religiosos mais tradicionais do Distrito Federal, unindo devoção e espetáculo a céu aberto.

A programação desta sexta encerra uma série de atividades iniciadas ainda em março, que incluíram encenações como a Via-Sacra das Crianças, o Domingo de Ramos e a Santa Ceia. Aberta ao público, a Via-Sacra de Planaltina integra o calendário cultural e religioso do Distrito Federal e mantém viva uma tradição que atravessa gerações.

Veja as linhas de reforço para a Capelinha

» 504.2 – Sobradinho II / Sobradinho Qd. 01 BR-020 / Mestre d’Armas / Morro da Capelinha. Frota alocada: três carros.

» 504.3 - Sobradinho II / Sobradinho / DF 230 / Morro da Capelinha. Frota alocada: três carros.

» 609.2 – Terminal de Planaltina / Morro da Capelinha. Frota alocada: 13 carros.

» 617.1 – Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Norte / Morro da Capelinha. Frota alocada: seis carros.