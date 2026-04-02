Mulher é presa por manter mãe de 86 anos em cárcere privado

Uma idosa de 86 anos foi resgatada de uma situação de extrema violência e abandono na manhã desta quinta-feira (2/4), no Recanto das Emas, Distrito Federal. Policiais militares do 27º Batalhão, que cuida da região, foram até a residência, localizada na Quadra 206, após receberem denúncias de abandono de incapaz. No local, as equipes confirmaram que a vítima não apenas era mantida trancada, como também era alvo de agressões físicas constantes praticadas pela própria filha, uma mulher de 42 anos.

A idosa estava há cinco dias sem receber qualquer tipo de alimentação. Diante da fragilidade da vítima, os policiais prestaram socorro imediato e iniciaram buscas intensas pela região para localizar a responsável. A suspeita foi detida em flagrante no momento em que retornava para o imóvel onde mantinha a mãe em cativeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foi formalizado o flagrante. A mulher agora responderá pelos crimes de cárcere privado, maus-tratos e agressão física. A investigação deverá apurar por quanto tempo a idosa vinha sendo submetida a essas condições e se havia outros familiares ou testemunhas coniventes com o crime.