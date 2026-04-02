InícioCidades DF
Abandono

Mulher é presa por manter mãe de 86 anos em cárcere privado

O caso ocorreu no Recanto das Emas. A idosa está há cinco dias sem se alimentar, no momento em que foi resgatada

Violência contra idosos Cidades 1307 - (crédito: Caio Gomez)
Violência contra idosos Cidades 1307 - (crédito: Caio Gomez)

Uma idosa de 86 anos foi resgatada de uma situação de extrema violência e abandono na manhã desta quinta-feira (2/4), no Recanto das Emas, Distrito Federal. Policiais militares do 27º Batalhão, que cuida da região, foram até a residência, localizada na Quadra 206, após receberem denúncias de abandono de incapaz. No local, as equipes confirmaram que a vítima não apenas era mantida trancada, como também era alvo de agressões físicas constantes praticadas pela própria filha, uma mulher de 42 anos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A idosa estava há cinco dias sem receber qualquer tipo de alimentação. Diante da fragilidade da vítima, os policiais prestaram socorro imediato e iniciaram buscas intensas pela região para localizar a responsável. A suspeita foi detida em flagrante no momento em que retornava para o imóvel onde mantinha a mãe em cativeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ocorrência foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foi formalizado o flagrante. A mulher agora responderá pelos crimes de cárcere privado, maus-tratos e agressão física. A investigação deverá apurar por quanto tempo a idosa vinha sendo submetida a essas condições e se havia outros familiares ou testemunhas coniventes com o crime.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 02/04/2026 20:49
SIGA
x