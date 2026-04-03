Quem são a idosa e o adolescente mortos com golpes de picareta em GO

Foto antiga de Tertulina Bizerra (E) que teria sido morta por Antonio Carreiro (D) a golpes de picareta - (crédito: Material cedido ao Correio)

A mulher e o neto assassinados dentro de casa, no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas de Goiás, foram identificados como Tertulina Bizerra da Silva Sousa, 62 anos, e Davy de Sousa, 13. O suspeito do crime é Antonio Carreiro de Sousa, 64, esposo e avô das vítimas. Ele tirou a própria vida após os homicídios.

Os corpos foram encontrados por volta das 14h desta sexta-feira (3/4) por um dos netos. De acordo com o relato prestado à polícia, o amigo do familiar afirmou que foi chamado pelo rapaz para acompanhá-lo até a casa dos avós. Ao chegarem ao endereço, os dois tentaram contato chamando pelos moradores, mas não obtiveram resposta. Diante do silêncio incomum, o homem decidiu pular o muro do imóvel e, em seguida, abriu o portão para que o neto também entrasse.

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No quintal, o corpo de Antonio foi encontrado com sinais de autoextermínio. Dentro de casa, em um dos quartos, estava o corpo de Tertulina. No segundo cômodo, o de Davy. A perícia preliminar apontou que as vítimas foram atacadas com golpes na cabeça.

Segundo a delegada plantonista Lorenna Peres, só será possível definir o horário da execução do crime com o resultado do exame necroscópico. A hipótese inicial é de que a idosa e o adolescente dormiam no momento dos ataques.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Civil e a perícia técnica, responsável pela análise detalhada do local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para a remoção dos corpos. O caso é investigado como feminicídio e homicídio seguido de suicídio. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) conduzirá as apurações e colherá, nos próximos dias, depoimentos de pessoas da família.