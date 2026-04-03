Idoso mata esposa e neto com picareta enquanto dormiam em Águas Lindas

Um idoso de 64 anos matou a esposa, de 63, e o neto, de 13, no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas (GO), no Entorno do DF. O crime ocorreu nesta Sexta-feira da Paixão (3/4). Após os homicídios, o autor tirou a própria vida.



Segundo informações apuradas pelo Correio, o casal vivia em um terreno dividido em dois lotes. Em uma das casas morava a filha dos idosos com o adolescente. Como ela estava em viagem, o neto permanecia na residência dos avós.

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Enquanto a mulher e o neto dormiam, o homem pegou uma picareta para atacá-los. Depois, de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), ele usou uma corda para se enforcar.