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Duplo homicídio

Idoso mata esposa e neto com picareta enquanto dormiam em Águas Lindas

O crime ocorreu no Setor Laranjeiras, no munícipio do Entorno do Distrito Federal. Após os homicídios, o autor tirou a própria vida

Caso é investigado pela Delegacia de Águas Lindas - (crédito: PCGO/Divulgação)
Caso é investigado pela Delegacia de Águas Lindas - (crédito: PCGO/Divulgação)

Um idoso de 64 anos matou a esposa, de 63, e o neto, de 13, no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas (GO), no Entorno do DF. O crime ocorreu nesta Sexta-feira da Paixão (3/4). Após os homicídios, o autor tirou a própria vida. 

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Segundo informações apuradas pelo Correio, o casal vivia em um terreno dividido em dois lotes. Em uma das casas morava a filha dos idosos com o adolescente. Como ela estava em viagem, o neto permanecia na residência dos avós. 

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Enquanto a mulher e o neto dormiam, o homem pegou uma picareta para atacá-los. Depois, de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), ele usou uma corda para se enforcar.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 03/04/2026 18:11 / atualizado em 03/04/2026 18:11
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