Neto encontrou avós e adolescente mortos dentro de casa, em Águas Lindas (GO)

Um dos netos de uma das vítimas e do autor do duplo homicídio ocorrido no Setor Laranjeiras, em Águas Lindas (GO), foi quem encontrou os corpos dos familiares. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (3/4), quando também é celebrada a Paixão de Cristo. O encontro revelou um cenário que aponta para um caso de assassinato seguido de autoextermínio.

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De acordo com o relato prestado à polícia, um familiar afirmou que foi chamado pelo rapaz, que é seu cunhado, por volta das 14h40 para acompanhá-lo até a casa dos avós. Ao chegarem ao endereço, os dois tentaram contato chamando pelos moradores, mas não obtiveram resposta. Diante do silêncio incomum, o homem decidiu pular o muro do imóvel e, em seguida, abriu o portão para que o cunhado também entrasse.

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Foi nesse momento que ambos se depararam com a primeira cena chocante: o avô estava no quintal, já sem vida, com sinais de autoextermínio. Após o impacto inicial, os dois seguiram até uma construção anexa, descrita como um barraco nos fundos da residência. No interior do quarto, encontraram a avó deitada sobre a cama, com ferimentos graves na região da cabeça.

Segundo o relato, eles não chegaram a entrar na casa principal para verificar a situação do neto de 13 anos, que também residia no local, limitando-se às constatações iniciais. A Polícia Militar (PMGO) foi acionada e enviou diversas equipes ao endereço após o chamado do Centro de Operações (Copom), que indicava uma possível ocorrência envolvendo homicídio seguido de autoextermínio.

No local, os policiais confirmaram a gravidade da situação. Segundo as primeiras informações levantadas pelas equipes, há indícios de que o idoso encontrado após ter tirado a própria vida possa ter matado a esposa e o neto de 13 anos antes de cometer o ato. A suspeita é de que as vítimas tenham sido atacadas enquanto dormiam, utilizando uma picareta.

Após a verificação da cena, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Civil e a perícia técnica, responsável pela análise detalhada do local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para realizar a remoção dos corpos. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCGO), que deverá apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria levado ao possível desfecho violento dentro da família.