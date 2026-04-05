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SINISTRO DE TRÂNSITO

Duas pessoas sobrevivem a colisão seguida de capotamento no Guará

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência, mas ninguém precisou ser transportado ao hospital. Nos veículos, estavam apenas os condutores

Duas pessoas sobrevivem sem ferimentos a colisão seguida de capotamento no Guará - (crédito: CBMDF)
Duas pessoas sobrevivem sem ferimentos a colisão seguida de capotamento no Guará - (crédito: CBMDF)

Dois carros de passeio colidiram na manhã deste domingo de Páscoa (5/4) nas proximidades do balão de acesso à Estrada Parque (EPGU), no Guará. Um dos veículos capotou após a colisão, no entanto, os ocupantes saíram ilesos e não precisaram ser transportados ao hospital. Em cada carro, estava apenas o respectivo condutor. Sem vítimas, o sinistro de trânsito deixou apenas danos materiais.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 8h empenhando quatro viaturas de socorro. Os militares realizaram o isolamento da área e a sinalização da via, que precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança dos socorristas e dos envolvidos durante o atendimento.

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Todos os ocupantes dos veículos foram avaliados pelas guarnições seguindo o protocolo de trauma. Apesar da cinemática do acidente, as vítimas encontravam-se conscientes e orientadas, não apresentando ferimentos que exigissem o transporte a uma unidade hospitalar.


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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/04/2026 10:37
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