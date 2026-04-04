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Incêndio

Incêndio atinge loja de eletrônicos na W3 Norte e mobiliza bombeiros

Fogo ficou restrito ao estabelecimento, mas fumaça se espalhou pelo prédio; não houve feridos

Equipes do CBMDF resgataram um gato e um cachorro sem ferimentos aparentes - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)
Equipes do CBMDF resgataram um gato e um cachorro sem ferimentos aparentes - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

Um incêndio atingiu uma loja de eletrônicos na W3 Norte, na altura da 709 Norte, na tarde deste sábado (4/4), por volta das 17h50. De acordo com a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Lorena Athaydes, a causa do incêndio ainda é desconhecida e será apontada apenas após a conclusão do laudo pericial.

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“A confirmação da origem do fogo só será possível após o relatório da perícia, que já foi acionada. A equipe deve comparecer entre hoje e amanhã para realizar a avaliação no local”, explicou.

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Segundo a corporação, o incêndio ficou restrito à loja e não atingiu o subsolo nem os pavimentos superiores do edifício, o que evitou danos mais graves à estrutura. Apesar disso, a fumaça se espalhou pelos apartamentos do prédio, causando transtornos aos moradores. Não houve registro de vítimas. Durante a ocorrência, equipes do CBMDF resgataram um gato e um cachorro, que foram devolvidos aos donos sem ferimentos aparentes.

“No momento, as equipes seguem no trabalho de rescaldo e retirada da fumaça. A expectativa é que, após a ventilação completa, os moradores possam retornar aos apartamentos em breve, possivelmente em menos de uma hora”, afirmou a tenente-coronel.

Ainda conforme a oficial, uma avaliação preliminar não identificou danos estruturais aparentes no imóvel. A análise definitiva, no entanto, será realizada pela Defesa Civil, que também foi acionada.


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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 04/04/2026 20:40
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