Incêndio atinge loja de eletrônicos na W3 Norte e mobiliza bombeiros

Equipes do CBMDF resgataram um gato e um cachorro sem ferimentos aparentes - (crédito: Maria Eduarda Lavocat)

Um incêndio atingiu uma loja de eletrônicos na W3 Norte, na altura da 709 Norte, na tarde deste sábado (4/4), por volta das 17h50. De acordo com a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Lorena Athaydes, a causa do incêndio ainda é desconhecida e será apontada apenas após a conclusão do laudo pericial.

“A confirmação da origem do fogo só será possível após o relatório da perícia, que já foi acionada. A equipe deve comparecer entre hoje e amanhã para realizar a avaliação no local”, explicou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a corporação, o incêndio ficou restrito à loja e não atingiu o subsolo nem os pavimentos superiores do edifício, o que evitou danos mais graves à estrutura. Apesar disso, a fumaça se espalhou pelos apartamentos do prédio, causando transtornos aos moradores. Não houve registro de vítimas. Durante a ocorrência, equipes do CBMDF resgataram um gato e um cachorro, que foram devolvidos aos donos sem ferimentos aparentes.

“No momento, as equipes seguem no trabalho de rescaldo e retirada da fumaça. A expectativa é que, após a ventilação completa, os moradores possam retornar aos apartamentos em breve, possivelmente em menos de uma hora”, afirmou a tenente-coronel.

Ainda conforme a oficial, uma avaliação preliminar não identificou danos estruturais aparentes no imóvel. A análise definitiva, no entanto, será realizada pela Defesa Civil, que também foi acionada.



