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Acidente que matou psicóloga e dentista vitimou também outro casal

Os personal trainers Annelise Harder e Diego Alberto viajavam no mesmo carro envolvido no acidente que matou Kleucielen Frota Pontes e Rafael Augusto de Oliveira. Todos morreram na colisão ocorreu na BR-262, na altura do Rio Casca

Casal residia em Belo Horizonte e trabalhavam na mesma academia - (crédito: Redes sociais)
Casal residia em Belo Horizonte e trabalhavam na mesma academia - (crédito: Redes sociais)

As outras duas vítimas do acidente que matou a psicóloga Kleucielen Frota Pontes, 31 anos, e o dentista Rafael Augusto de Oliveira, 38, foram identificadas. Trata-se do casal Annelise Harder, 26, e Diego Alberto, 38. O grupo viajava no mesmo carro, de Minas Gerais para o Espírito Santo, quando colidiu contra um caminhão-tanque, na BR-262, na altura do Rio Casca.

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Annelise e Diego eram casados desde junho de 2022 e moravam em Belo Horizonte. Os dois trabalhavam na Academia Viva + João Pinheiro, na cidade. Annelise era personal trainer e influencer fitness nas redes sociais. No Instagram, se apresentava como especialista em emagrecimento e hipertrofia feminina e publicava conteúdos sobre treinos. Diego também atuava como personal e era sócio do estabelecimento.

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Kleucielen e Rafael moravam no Gama, no DF. A psicóloga era coordenadora do curso de psicologia da Unibras Gama. O marido havia se formado recentemente em odontologia.

Acidente

A colisão ocorreu na quarta-feira (1º/4). Kleucielen e Rafael saíram de Brasília em direção a Minas Gerais, onde Annelise e Diego embarcaram. Rafael dirigia o carro.

As causas do acidente são investigadas. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/04/2026 20:14 / atualizado em 04/04/2026 20:40
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