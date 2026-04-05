Criança de 10 anos morre após parada cardiorrespiratória

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi atendeu a ocorrência nesta tarde de sexta-feira(6) - (crédito: Divulgação)

Uma criança de 10 anos morreu na manhã deste sábado (4/4), após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Guará. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes foram acionadas às 7h58 e mobilizaram quatro viaturas de socorro, além da aeronave Resgate 08, para atender a ocorrência.

No local, os militares iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o apoio da equipe médica da unidade avançada. Após cerca de 30 minutos de manobras contínuas, a parada cardiorrespiratória foi revertida, com o restabelecimento dos sinais vitais da vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em seguida, o menino foi estabilizado e transportado com prioridade para uma unidade hospitalar de referência, em uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acompanhado por um médico do CBMDF.

Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, a criança não resistiu. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a causa da parada cardiorrespiratória.