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Criança de 10 anos morre após parada cardiorrespiratória

Menino chegou a ser reanimado por equipes do CBMDF após cerca de 30 minutos de manobras, mas não resistiu; causa ainda é desconhecida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi atendeu a ocorrência nesta tarde de sexta-feira(6) - (crédito: Divulgação)
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi atendeu a ocorrência nesta tarde de sexta-feira(6) - (crédito: Divulgação)

Uma criança de 10 anos morreu na manhã deste sábado (4/4), após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Guará. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes foram acionadas às 7h58 e mobilizaram quatro viaturas de socorro, além da aeronave Resgate 08, para atender a ocorrência.

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No local, os militares iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o apoio da equipe médica da unidade avançada. Após cerca de 30 minutos de manobras contínuas, a parada cardiorrespiratória foi revertida, com o restabelecimento dos sinais vitais da vítima.

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Em seguida, o menino foi estabilizado e transportado com prioridade para uma unidade hospitalar de referência, em uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acompanhado por um médico do CBMDF.

Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, a criança não resistiu. Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a causa da parada cardiorrespiratória.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 05/04/2026 08:12 / atualizado em 05/04/2026 08:13
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