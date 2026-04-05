Mãe vai doar órgãos de menino que faleceu após parada cardiorrespiratória

Mãe quer doar órgãos de Lorenzo, o menino de 10 anos que morreu após parada cardiorrespiratória - (crédito: Redes sociais )

A mãe do menino de 10 anos que faleceu após parada cardiorrespiratória anunciou que pretende doar os órgãos do filho. O anúncio foi feito no Instagram na madrugada deste domingo (5/4). Eliane de Jesus Oliveira disse que doar os órgãos de Lorenzo representa um legado eterno do filho na Terra.

"Saber que uma parte de você vai salvar outras vidas só mostra para nós o quanto você era luz. Quando decidimos doar seus órgãos, sabíamos que, assim, você viveria para sempre", escreveu a mãe em uma postagem no Instagram.

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O garoto faleceu enquanto ainda estava em coma após ser levado ao hospital no sábado (5/4) por conta de uma parada cardiorrespiratória. Atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e levado a um centro médico de referência, a criança enfrentava graves crises epilépticas devido à Síndrome de Dravet, uma condição genética que a afetava desde os primeiros dias de sua vida.