Mãe vai doar órgãos de menino que faleceu após parada cardiorrespiratória

A mãe do menino de 10 anos que faleceu após parada cardiorrespiratória anunciou que pretende doar os órgãos do filho. O anúncio foi feito no Instagram na madrugada deste domingo (5/4). Eliane de Jesus Oliveira disse que doar os órgãos de Lorenzo representa um legado eterno do filho na Terra.
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"Saber que uma parte de você vai salvar outras vidas só mostra para nós o quanto você era luz. Quando decidimos doar seus órgãos, sabíamos que, assim, você viveria para sempre", escreveu a mãe em uma postagem no Instagram.
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O garoto faleceu enquanto ainda estava em coma após ser levado ao hospital no sábado (5/4) por conta de uma parada cardiorrespiratória. Atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e levado a um centro médico de referência, a criança enfrentava graves crises epilépticas devido à Síndrome de Dravet, uma condição genética que a afetava desde os primeiros dias de sua vida.
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Mila FerreiraRepórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense