Garoto que faleceu de parada cardíaca tinha condição rara de saúde

Apesar dos esforços das equipes de resgate e de saúde, a criança não resistiu - (crédito: @liajorosal/Instagram/Reprodução)

O Domingo de Páscoa (5/4) começou triste para a família de Lorenzo Rosal, 10 anos. O garoto faleceu enquanto ainda estava em coma após ser levado ao hospital no sábado (4/4) por conta de uma parada cardiorrespiratória. Atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e levado a um centro médico de referência, a criança enfrentava graves crises epilépticas devido à Síndrome de Dravet, uma condição genética que a afetava desde os primeiros dias de sua vida.

As equipes do CBMDF foram acionadas às 7h58 e o resgate foi feito com a mobilização de quatro viaturas de socorro e uma aeronave de resgate. O uso da aeronave foi necessário pois, em caso de parada cardiorrespiratória, a vítima sobrevive por poucos minutos se não for reanimada. Ao chegarem no local, os socorristas realizaram a reanimação cardiopulmonar (RCP), o que possibilitou a manutenção dos sinais vitais.

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No entanto, Lorenzo entrou em coma. A mãe dele, Eliane de Jesus Oliveira, de 40 anos, postou um story no Instagram lamentando a morte do filho. “Meu coração está dilacerado [...]. Agradeço a todos que lutaram cada segundo pela vida do meu Lorenzo”, escreveu Lia.

Saúde e desafios

Em publicações nas redes sociais, Lia compartilhava sobre a epilepsia genética que seu filho enfrentava. Lorenzo, descrito como amoroso e sensível, vivia com diagnósticos como autismo e Síndrome de Dravet, condições que eram monitoradas com cuidado pela mãe. A rara síndrome causava intensas crises epilépticas desde os primeiros meses de vida.

“Você nos ensinou a viver no seu mundo de uma forma cheia de amor”, escreveu Eliana em uma publicação.

A dor pela perda de Lorenzo levou a família a decidir pela doação de seus órgãos, uma vez que ele foi diagnosticado com morte cerebral. “Saber que uma parte de você vai salvar outras vidas só mostra para nós o quanto você era luz”, escreveu a mãe.



