Receita do DF apreende R$ 7,38 milhões em mercadorias irregulares

Receita do DF apreende mais de R$ 7,3 milhões em mercadorias irregulares - (crédito: Secretaria de Economia)

A Receita do Distrito Federal apreendeu R$ 7,38 milhões em mercadorias irregulares entre os dias 26 de março e 5 de abril. A Secretaria de Economia intensificou a fiscalização no período para combater a sonegação, uma vez que há maior movimentação do comércio nos dias que antecedem a Páscoa. Entre impostos e multas, a apreensão resultou em R$ 3,25 milhões em crédito tributário.

A Operação Páscoa faz parte de um conjunto permanente de ações de fiscalização, que utilizam inteligência fiscal e planejamento estratégico para coibir irregularidades e estimular o cumprimento das obrigações tributárias no Distrito Federal.

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Ao longo da operação, foram retidas cargas como 102.960 unidades de cerveja, 89.160 refrigerantes, 102 mil energéticos, além de 47 mil kg de autopeças, 35 mil kg de produtos agropecuários, 209 mil kg de grãos e 226 m³ de madeira serrada, entre outros itens.



As abordagens ocorreram em pontos estratégicos do DF, como a EPIA Norte e a BR-060, onde equipes identificaram mercadorias sem nota fiscal ou com documentação irregular. No Guará, também houve autuação de estabelecimento que comercializava produtos de informática com notas fiscais inidôneas.



De acordo com ou auditores da Fiscalização Tributária, o trabalho contribui para proteger o mercado interno, garantir concorrência justa e assegurar que os impostos devidos sejam recolhidos.



