Manhã fria no DF tem mínima de 18°C e calor à tarde

Previsão do tempo: Inmet divulga aviso laranja para o DF durante o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB)

Registrando 18°C às 6h, este domingo (5/04) amanheceu frio no Distrito Federal, exigindo cobertores mais densos nas camas dos brasilienses. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa foi a temperatura mínima do dia, com previsão de máxima de 29°C ao longo do período.

A previsão de chuva indica possibilidade de ocorrências pontuais, de fraca a moderada intensidade. De acordo com o meteorologista Wendell Fialho, o dia deve permanecer nebuloso, com chuvas leves e chance de pancadas mais intensas na região de Planaltina (DF). “A umidade varia em níveis confortáveis, com mínima de 45%, favorecida pelas chuvas típicas da estação”, detalha o especialista do Instituto.

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Apesar de a capital registrar, neste mês, índices de umidade do ar mais amenos, o especialista alerta que, em maio, a tendência é de queda, com a aproximação do inverno. O cenário deve exigir maior atenção da população do Distrito Federal e entorno, sendo recomendável aumentar a ingestão de água e manter-se bem hidratado nos próximos meses.