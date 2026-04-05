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Manhã fria no DF tem mínima de 18°C e calor à tarde

Dia começa frio no DF, mas temperaturas sobem e podem chegar a 29°C à tarde, com céu nublado e chance de chuvas isoladas

Previsão do tempo: Inmet divulga aviso laranja para o DF durante o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB)
Previsão do tempo: Inmet divulga aviso laranja para o DF durante o fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB)

Registrando 18°C às 6h, este domingo (5/04) amanheceu frio no Distrito Federal, exigindo cobertores mais densos nas camas dos brasilienses. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa foi a temperatura mínima do dia, com previsão de máxima de 29°C ao longo do período.

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A previsão de chuva indica possibilidade de ocorrências pontuais, de fraca a moderada intensidade. De acordo com o meteorologista Wendell Fialho, o dia deve permanecer nebuloso, com chuvas leves e chance de pancadas mais intensas na região de Planaltina (DF). “A umidade varia em níveis confortáveis, com mínima de 45%, favorecida pelas chuvas típicas da estação”, detalha o especialista do Instituto.

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Apesar de a capital registrar, neste mês, índices de umidade do ar mais amenos, o especialista alerta que, em maio, a tendência é de queda, com a aproximação do inverno. O cenário deve exigir maior atenção da população do Distrito Federal e entorno, sendo recomendável aumentar a ingestão de água e manter-se bem hidratado nos próximos meses.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 05/04/2026 10:40
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