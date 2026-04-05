InícioCidades DF
Jardim Botânico

Mulher tem parada cardíaca após afogamento e é reanimada no DF

Vítima de 58 anos foi encontrada sem sinais vitais e reanimada após 32 minutos de atendimento

Mulher foi conduzida ao hospital em estado crítico - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma mulher de 58 anos foi reanimada após 32 minutos em parada cardiorrespiratória, após se afogar na piscina de casa neste domingo (5/4) no Setor Habitacional Jardim Botânico.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou a vítima em estado crítico após um afogamento. As equipes realizaram manobras de reanimação e conseguiram restabelecer os sinais vitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A paciente foi estabilizada e levada a um hospital. Não há informações sobre as circunstâncias do caso nem sobre o estado de saúde após o atendimento.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

postado em 05/04/2026 18:10
SIGA
x