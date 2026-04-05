Mulher tem parada cardíaca após afogamento e é reanimada no DF

Uma mulher de 58 anos foi reanimada após 32 minutos em parada cardiorrespiratória, após se afogar na piscina de casa neste domingo (5/4) no Setor Habitacional Jardim Botânico.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou a vítima em estado crítico após um afogamento. As equipes realizaram manobras de reanimação e conseguiram restabelecer os sinais vitais.
A paciente foi estabilizada e levada a um hospital. Não há informações sobre as circunstâncias do caso nem sobre o estado de saúde após o atendimento.
Por Darcianne Diogo
postado em 05/04/2026 18:10