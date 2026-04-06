Presidente do BRB vai à CLDF prestar esclarecimentos nesta terça (7/4)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, vai comparecer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta terça-feira (7/4) para prestar esclarecimentos quanto à situação do banco. O convite foi feito pelo presidente da comissão, o deputado distrital Thiago Manzoni (PL) e aceito por Nelson. O ex-secretário de Economia do DF, Daniel Izaías, também foi convidado e confirmou presença. A reunião será às 10h na Sala de Comissão Pedro de Souza Duarte.

Na agenda da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a pauta está descrita como uma audiência pública que vai debater a "situação financeira do BRB, as necessidades de aporte na instituição pelo acionista controlador, as investigações envolvendo a operação fracassada de aquisição do Banco Master e as medidas de governança adotadas pela instituição".

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Em entrevista ao CB.Poder, na última semana, Manzoni afirmou que o encontro será uma oportunidade para que os representantes do Executivo respondam dúvidas sobre a situação financeira do banco, de forma similar ao que foi feito em reunião com deputados distritais antes da votação do Projeto de Lei nº 2.175/2026, conhecido como PL de socorro ao BRB. “Agora eles devem falar à população o que está acontecendo, para que o povo tire suas próprias conclusões”, disse.

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A princípio, o presidente da comissão havia proposto a convocação de Nelson e Daniel Izaías, mas, ao serem consultados, ambos confirmaram que compareceriam. Por fim, a convocação se transformou em convite, aceito pelo presidente do BRB e pelo ex-secretário.