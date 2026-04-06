Terracap inicia entrega de escrituras de imóveis no Trecho 2 de Vicente Pires

Após anos de espera, moradores de Vicente Pires começaram a receber, nesta segunda-feira (6/4), as primeiras escrituras definitivas de seus imóveis no Trecho 2 da região. A entrega marca uma das etapas simbólicas do processo de regularização fundiária conduzido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Terracap e representa o fim de uma longa espera por segurança jurídica para centenas de famílias.

A aposentada Cleriomar Vieira Rocha, 55, foi a primeira a receber a escritura definitiva. Para ela, o documento representa mais do que um papel: é a realização de um sonho antigo. Moradora da região há seis anos, ela fez questão de garantir a escritura logo no início do processo. “Eu sinto um alívio muito grande, porque não existe nada pior do que a insegurança de não ter um documento final para dizer que é seu. Hoje eu posso dizer que tenho a minha casa. É um sonho realizado”, afirmou.

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Segundo o presidente da Terracap, Izidio Santos Junior, a ação integra a maior regularização fundiária urbana em curso no país. “Para a Terracap, é muito importante. Muitas pessoas trabalharam durante anos para que a gente pudesse chegar a esse momento. Entregar a escritura e garantir a casa definitiva para essas famílias é uma alegria muito grande”, destacou.

Ele ressaltou que o processo só avançou após a resolução da situação fundiária da área. “Essas terras deveriam estar com a Terracap desde a criação da empresa, mas ainda estavam em nome da União. Isso foi resolvido em 2022, o que permitiu finalizar a regularização”, explicou.

Desde então, a região recebeu cerca de R$ 500 milhões em investimentos em infraestrutura, incluindo pavimentação, drenagem e redes de serviços básicos, criando as condições necessárias para a entrega definitiva das escrituras.

Nesta primeira etapa, 788 imóveis estão aptos a receber a escritura definitiva, sem necessidade de novos pagamentos por parte dos moradores. A expectativa é de adesão total dos beneficiários. Ao final do processo, a regularização deve alcançar mais de 16 mil imóveis em toda a região administrativa.