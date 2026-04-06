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Obituário: 33 funerais no DF nesta segunda-feira (6/4); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 6 de abril de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (6/4):

Campo da Esperança

  • Aurizia dos Santos do Carmo, 68 anos
  • Carlos Henrique de Araújo Lima, 72 anos
  • Carlos Pullen Parente, 76 anos
  • Carmelita Josefa da Conceição Oliveira, 90 anos
  • Clea de Assis Laus, 90 anos
  • Fátima Maria Magalhães, 62 anos
  • Getúlio de Souza, 84 anos
  • Juvenil Ferreira Lopes, 87 anos
  • Lorenzo Rosal Cavalcanti Santos Oliveira, 9 anos
  • Lourenço Coelho de Oliveira, 77 anos
  • Márcia Helena Ottoni, 69 anos
  • Nila Martins, 100 anos
  • Sidnei Seitti Kishimoto, 50 anos

Taguatinga

  • Anselmo Alves Pinto, 39 anos
  • Antônia Cruz Pereira, 93 anos
  • Cláudio Vieira Belo, 82 anos
  • Eloisa Ohanna de Oliveira da Silva Ferreira, menos de 1 ano
  • Herundina Viana Diniz, 86 anos
  • José Gonçalves Rios, 68 anos
  • José Sales de Souza, 75 anos
  • Júlio César de Moura, 58 anos
  • Marcos Ernane Rosa Alcântara, 47 anos
  • Maria de Lourdes Lima Soeiro, 72 anos
  • Maria Luisa da Conceição, 85 anos
  • Matildes Gomes Farias, 74 anos
  • Silvania Sirqueira Ferreira, 53 anos

Planaltina

  • José Eustáquio de Oliveira, 74 anos
  • Leandro Antônio de Jesus, 31 anos
  • Rafaela Lima Duarte, 6 anos
  • Wesley José de Santana, 60 anos

Brazlândia

  • Bruna Stephanie Freitas Brandão, 36 anos

Jardim Metropolitano

  • Francisco Xavier Alves, 89 anos
  • Maria José Lopes, 89 anos

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Por Correio Braziliense
postado em 06/04/2026 17:06
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