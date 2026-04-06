Obituário: 33 funerais no DF nesta segunda-feira (6/4); veja lista

Campo da Esperança
- Aurizia dos Santos do Carmo, 68 anos
- Carlos Henrique de Araújo Lima, 72 anos
- Carlos Pullen Parente, 76 anos
- Carmelita Josefa da Conceição Oliveira, 90 anos
- Clea de Assis Laus, 90 anos
- Fátima Maria Magalhães, 62 anos
- Getúlio de Souza, 84 anos
- Juvenil Ferreira Lopes, 87 anos
- Lorenzo Rosal Cavalcanti Santos Oliveira, 9 anos
- Lourenço Coelho de Oliveira, 77 anos
- Márcia Helena Ottoni, 69 anos
- Nila Martins, 100 anos
- Sidnei Seitti Kishimoto, 50 anos
Taguatinga
- Anselmo Alves Pinto, 39 anos
- Antônia Cruz Pereira, 93 anos
- Cláudio Vieira Belo, 82 anos
- Eloisa Ohanna de Oliveira da Silva Ferreira, menos de 1 ano
- Herundina Viana Diniz, 86 anos
- José Gonçalves Rios, 68 anos
- José Sales de Souza, 75 anos
- Júlio César de Moura, 58 anos
- Marcos Ernane Rosa Alcântara, 47 anos
- Maria de Lourdes Lima Soeiro, 72 anos
- Maria Luisa da Conceição, 85 anos
- Matildes Gomes Farias, 74 anos
- Silvania Sirqueira Ferreira, 53 anos
Planaltina
- José Eustáquio de Oliveira, 74 anos
- Leandro Antônio de Jesus, 31 anos
- Rafaela Lima Duarte, 6 anos
- Wesley José de Santana, 60 anos
Brazlândia
- Bruna Stephanie Freitas Brandão, 36 anos
Jardim Metropolitano
- Francisco Xavier Alves, 89 anos
- Maria José Lopes, 89 anos
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postado em 06/04/2026 17:06