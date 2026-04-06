Secretário de Saúde do DF pede que pacientes atualizem dados

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, secretário de Saúde do DF, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (6/4) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

O secretário de Saúde do Distrito Federal (DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, pediu que quem aguarda na fila para atendimento oncológico e cirurgias eletivas atualize os dados no Sistema Único de Saúde (SUS). Durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília desta segunda-feira (6/4), Lacerda disse que esse recadastramento é importante, uma vez que "a secretaria tem tido dificuldade para localizar esses pacientes".

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Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, o titular da pasta explicou que a atualização dos dados pode ser feita presencialmente nas Unidades Básicas de Saúde, no aplicativo Meu SUS Digital e no site da Secretaria de Saúde. É por meio do número de telefone cadastrado que o paciente recebe uma mensagem para confirmar ou não o atendimento.

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Lacerda falou também sobre o programa “O câncer não espera. O GDF também não”, voltado para o tratamento oncológico. O secretário contou que, antes da iniciativa, o tempo de espera para receber atendimento durava de 90 a 100 dias. “A partir desse programa, estruturado para fortalecer a nossa rede interna e para fazer o credenciamento de clínicas privadas, chegamos a bater oito dias de tempo de espera”, contou.

Atualmente, Lacerda disse que o tempo médio de espera é de 16 a 20 dias para ter a consulta e iniciar o tratamento. Em relação às cirurgias eletivas de média complexidade, o secretário destacou o Opera DF, programa que oferece esse serviço. “Ele ampliou cerca de 70% o volume de cirurgias se compararmos com o mesmo período no ano passado”, disse.

Apesar desses avanços, Lacerda destacou que as principais dificuldades enfrentadas, hoje, pela pasta são com a falta de orçamento e a alta demanda. De acordo com o secretário, o DF puxou quase um bilhão de atendimentos de outros estados. Lidar com essa demanda tem sido uma das prioridades da pasta.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates