Carreta com exames de imagem começa atendimentos em Taguatinga

Carreta com exames de imagem começa a atender pacientes do SUS em Taguatinga - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

A população de Taguatinga (DF) recebe, a partir desta segunda-feira (6/4), a carreta para a realização de exames de imagem do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do governo federal voltada à ampliação do acesso à saúde pública. A nova estrutura para a realização de exames e consultas especializadas foi instalada no Centro de Radiologia de Taguatinga, na QNG, e funciona com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

O atendimento é realizado exclusivamente para pacientes que já passaram pela regulação da Secretaria de Saúde, garantindo organização no fluxo e continuidade do cuidado.

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A proposta é acelerar diagnósticos e diminuir a fila de por exames e consultas no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em áreas com alta demanda ou menor oferta de serviços especializados.

Lançado em 2025, o programa aposta em estratégias como mutirões e unidades móveis para ampliar a capacidade de atendimento em todo o país. As carretas são equipadas para realizar exames de imagem e também atendimentos voltados, por exemplo, à saúde da mulher.

De acordo com o Ministério da Saúde, a iniciativa já trouxe resultados em diferentes regiões: em pelo menos 29 localidades por onde as unidades passaram, houve redução expressiva ou eliminação das filas para procedimentos como mamografia, biópsia, tomografia e ultrassonografia.

Atualmente, 63 carretas estão em circulação pelo Brasil, alcançando cerca de 150 regiões de saúde. A meta do governo federal é ampliar essa estrutura para 150 unidades em funcionamento até o fim deste ano, reforçando o atendimento em áreas de difícil acesso e cidades que concentram serviços para municípios vizinhos.



