Dia da Mulher leva serviços gratuitos a mulheres vulneráveis nesta terça (7)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará, nesta terça-feira (7/4), a 33ª edição do projeto Dia da Mulher. Realizado sempre na primeira terça-feira útil de cada mês, das 8h às 14h, o projeto ocorre no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Atendimento integrado e acolhimento
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O projeto Dia da Mulher oferece, em um único espaço, uma rede integrada de serviços. Durante a ação, as participantes têm acesso a atendimento jurídico gratuito, orientações assistenciais, serviços de saúde e suporte em demandas habitacionais, entre outros atendimentos essenciais.
A iniciativa também permite que as mulheres levem seus filhos para usufruir da brinquedoteca enquanto recebem atendimento, garantindo acolhimento integral às famílias. A proposta contribui diretamente para enfrentar desafios como desigualdade de renda, violência doméstica, discriminação de gênero e dificuldade de acesso a serviços básicos.
A ação reforça a missão constitucional da DPDF de garantir assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo cidadania, dignidade e inclusão social no DF.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) pelo telefone 129, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 9h às 17h. Para ligações de fora do DF, o atendimento é realizado pelo número (61) 3465-8200.
Confira os serviços oferecidos:
Defensoria Pública do Distrito Federal
. Requerimento de passe livre para mulheres vítimas de violência;
. Exames de DNA gratuitos;
. Mediação e conciliação;
. Orientação jurídica;
. Iniciais de Família;
. Iniciais de Saúde;
. Atendimento psicossocial (Suap).
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)
. Serviços socioassistenciais, por meio do Cras.
Rota do Bem
. Bazar de doação de roupas e sapatos.
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
. Emissão de carteiras de identidade;
. Atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência doméstica.
Integracor Medicina Cardiovascular
. Consulta com médico cardiologista.
Sesc/DF
. Exame citopatológico;
. Odontologia (limpeza, restauração e extração simples).
Instituto Sabin
. Distribuição de vouchers para exames laboratoriais.
Escola Nacional de Acupuntura (Enac)
. Auriculoterapia;
. Ventosaterapia.
Secretaria de Saúde (SES-DF)
. Multivacinação.
Escola de Barbeiro Roberto Ramos
. Corte de cabelo masculino e barba.
Centro Universitário de Brasília (Ceub)
. Consulta com médica ginecologista.
Políticas sociais do Governo do Distrito Federal (GDF)
. Distribuição de alimentos;
. 150 kits de higiene.
Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF)
. Ingressos para o cinema (Cine Brasília).
Imeb
. Distribuição de voucher para realização de mamografia;
. Bioimpedância;
. Aferição de pressão arterial.
Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF)
. Cadastro da pessoa com deficiência;
. Carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
. Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;
. Orientações para concessão de passe livre – PCD;
. Orientações para concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)
. Vagas de emprego;
. Cesta do Trabalhador;
. Atendimento ao empregador;
. CTPS Digital;
. Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet – GDF;
. Programa Prospera (microcrédito);
. Seguro-desemprego;
. Orientação profissional.
Novacap
. Distribuição de vasos de plantas.
Odontogroup
. Distribuição de kits de escovação.
Kamila Assunção
. Design de sobrancelhas.
Enfermagem Estética e Terapias Integrativas — Teresa Cristina
. Aferição de pressão arterial;
. Teste de oximetria;
. Saturação de oxigênio.
Espaço de Beleza Eveline Fernandes
. Detox facial.
BRB Mobilidade
. Cadastro no BRB Mobilidade;
. Solicitação e cobrança de 2ª via do Cartão Mobilidade.
Neoenergia Brasília
. Esclarecimento de dúvidas;
. Solicitações de serviços;
. Aula de energia.
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab)
. Regularização e inscrição.
Secretaria de Economia (Seec-DF)
. Emissões de IPTU/TLP, IPVA e ISS Autônomo;
. Certidões, informações e consultas sobre os serviços da Receita do DF e parcelamentos.
Secretaria da Mulher (SMDF)
. Doação de absorventes íntimos;
. Orientações a mulheres vítimas de violência;
. Esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIA+ e mães atípicas.
Senac
. Cadastro no Programa Senac – Cursos de Gratuidade;
. Voucher para análise capilar, higienização dos fios, nutrição e modelagem em parceria com produtos L’Oréal.
Sistema Fibra
. Oficina de orientação sobre saúde alimentar.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
. Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;
. Atendimentos psicossociais de orientação e sensibilização.
UDF
. Atendimento em Direito Previdenciário;
. Atendimentos e orientações relacionados ao INSS e ao BPC/Loas.
Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)
. Acolhimento e apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.
Associação dos Analistas e dos Demais Servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal (AASDPDF)
. Brindes para as mulheres.
Escola de Psicanálise de Brasília
. Atendimento com psicanalistas;
. Orientação psicológica;
. Oficina de cartaz.
Caixa Econômica Federal
. Consulta;
. Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;
. Emissão de boletos;
. Emissão de cartão social, poupança e conta corrente;
. Consulta PIS e FGTS;
. Renegociação de dívida.
Estúdio Bioessence
. Avaliação de diástase abdominal e orientações de fisioterapia.
Caesb
. Distribuição de água potável.
Secretaria de Educação (SEEDF)
. Cartão Creche;
. Cartão Material Escolar.
Secretaria de Turismo (Setur-DF)
. Emissão de Carteira do Artesão e Trabalho Manual.
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
. Prevenção e orientação às mulheres vítimas de violência doméstica.
Instituto Brasal
. Distribuição de refrigerantes.
Saiba Mais