Dia da Mulher leva serviços gratuitos a mulheres vulneráveis nesta terça (7)

Em 32 edições, o Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal ultrapassou os 63,4 mil atendimentos - (crédito: | Foto: Divulgação/DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará, nesta terça-feira (7/4), a 33ª edição do projeto Dia da Mulher. Realizado sempre na primeira terça-feira útil de cada mês, das 8h às 14h, o projeto ocorre no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Atendimento integrado e acolhimento

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O projeto Dia da Mulher oferece, em um único espaço, uma rede integrada de serviços. Durante a ação, as participantes têm acesso a atendimento jurídico gratuito, orientações assistenciais, serviços de saúde e suporte em demandas habitacionais, entre outros atendimentos essenciais.

A iniciativa também permite que as mulheres levem seus filhos para usufruir da brinquedoteca enquanto recebem atendimento, garantindo acolhimento integral às famílias. A proposta contribui diretamente para enfrentar desafios como desigualdade de renda, violência doméstica, discriminação de gênero e dificuldade de acesso a serviços básicos.

A ação reforça a missão constitucional da DPDF de garantir assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo cidadania, dignidade e inclusão social no DF.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) pelo telefone 129, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 9h às 17h. Para ligações de fora do DF, o atendimento é realizado pelo número (61) 3465-8200.

Confira os serviços oferecidos:

Defensoria Pública do Distrito Federal

. Requerimento de passe livre para mulheres vítimas de violência;

. Exames de DNA gratuitos;

. Mediação e conciliação;

. Orientação jurídica;

. Iniciais de Família;

. Iniciais de Saúde;

. Atendimento psicossocial (Suap).

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)

. Serviços socioassistenciais, por meio do Cras.

Rota do Bem

. Bazar de doação de roupas e sapatos.

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

. Emissão de carteiras de identidade;

. Atendimento psicossocial às mulheres vítimas de violência doméstica.

Integracor Medicina Cardiovascular

. Consulta com médico cardiologista.

Sesc/DF

. Exame citopatológico;

. Odontologia (limpeza, restauração e extração simples).

Instituto Sabin

. Distribuição de vouchers para exames laboratoriais.

Escola Nacional de Acupuntura (Enac)

. Auriculoterapia;

. Ventosaterapia.

Secretaria de Saúde (SES-DF)

. Multivacinação.

Escola de Barbeiro Roberto Ramos

. Corte de cabelo masculino e barba.

Centro Universitário de Brasília (Ceub)

. Consulta com médica ginecologista.

Políticas sociais do Governo do Distrito Federal (GDF)

. Distribuição de alimentos;

. 150 kits de higiene.

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF)

. Ingressos para o cinema (Cine Brasília).

Imeb

. Distribuição de voucher para realização de mamografia;

. Bioimpedância;

. Aferição de pressão arterial.

Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF)

. Cadastro da pessoa com deficiência;

. Carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

. Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;

. Orientações para concessão de passe livre – PCD;

. Orientações para concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)

. Vagas de emprego;

. Cesta do Trabalhador;

. Atendimento ao empregador;

. CTPS Digital;

. Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet – GDF;

. Programa Prospera (microcrédito);

. Seguro-desemprego;

. Orientação profissional.

Novacap

. Distribuição de vasos de plantas.

Odontogroup

. Distribuição de kits de escovação.

Kamila Assunção

. Design de sobrancelhas.

Enfermagem Estética e Terapias Integrativas — Teresa Cristina

. Aferição de pressão arterial;

. Teste de oximetria;

. Saturação de oxigênio.

Espaço de Beleza Eveline Fernandes

. Detox facial.

BRB Mobilidade

. Cadastro no BRB Mobilidade;

. Solicitação e cobrança de 2ª via do Cartão Mobilidade.

Neoenergia Brasília

. Esclarecimento de dúvidas;

. Solicitações de serviços;

. Aula de energia.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab)

. Regularização e inscrição.

Secretaria de Economia (Seec-DF)

. Emissões de IPTU/TLP, IPVA e ISS Autônomo;

. Certidões, informações e consultas sobre os serviços da Receita do DF e parcelamentos.

Secretaria da Mulher (SMDF)

. Doação de absorventes íntimos;

. Orientações a mulheres vítimas de violência;

. Esclarecimentos em relação às diversidades etária, étnico-racial, LGBTQIA+ e mães atípicas.

Senac

. Cadastro no Programa Senac – Cursos de Gratuidade;

. Voucher para análise capilar, higienização dos fios, nutrição e modelagem em parceria com produtos L’Oréal.

Sistema Fibra

. Oficina de orientação sobre saúde alimentar.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar

. Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;

. Atendimentos psicossociais de orientação e sensibilização.

UDF

. Atendimento em Direito Previdenciário;

. Atendimentos e orientações relacionados ao INSS e ao BPC/Loas.

Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)

. Acolhimento e apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

Associação dos Analistas e dos Demais Servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal (AASDPDF)

. Brindes para as mulheres.

Escola de Psicanálise de Brasília

. Atendimento com psicanalistas;

. Orientação psicológica;

. Oficina de cartaz.

Caixa Econômica Federal

. Consulta;

. Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;

. Emissão de boletos;

. Emissão de cartão social, poupança e conta corrente;

. Consulta PIS e FGTS;

. Renegociação de dívida.

Estúdio Bioessence

. Avaliação de diástase abdominal e orientações de fisioterapia.

Caesb

. Distribuição de água potável.

Secretaria de Educação (SEEDF)

. Cartão Creche;

. Cartão Material Escolar.

Secretaria de Turismo (Setur-DF)

. Emissão de Carteira do Artesão e Trabalho Manual.

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

. Prevenção e orientação às mulheres vítimas de violência doméstica.

Instituto Brasal

. Distribuição de refrigerantes.