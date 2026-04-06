Reunião sobre a liga: Pedrinho vê Bap como arrogante e critica Textor

Presidente do Vasco, Pedrinho atacou para todos os lados após reunião na CBF, nesta segunda-feira (6), para criação de uma liga única no futebol brasileiro. Primeiramente, o mandatário cruz-maltino rebateu as falas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre o empréstimo feito ao clube pela Crefisa. Além disso, também fez críticas à declaração de John Textor, do da SAF do Botafogo.

Pedrinho chamou o presidente rubro-negro de "prepotente e arrogante". O presidente do Vasco ainda citou o fato de o mandatário do arquirrival ter colocado sob suspeita a derrota por 3 a 0 sofrida pelo cruz-maltino diante do Alviverde, no Brasileirão de 2025.

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"Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes, com sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada. Mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3 a 0 para o Palmeiras", disse Pedrinho, para completar:

"Então ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador e falar que tenho que perder? O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores que são sem caráter que temos que perder porque peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo? Então como eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube?", completou.

E John Textor?

Além de se poscionar contra Bap, Pedrinho atacou as declarações recentes de John Textor. Afinal, o norte-americano citou a SAF do Vasco, em que o clube social conseguiu na Justiça tirar a 777 e retomar o poder.

"Os clubes hoje, de forma pessoal, sou muito verdadeiro e não me importo com a consequência dessa minha fala, não têm estrutura para fazer uma liga. Por diversos aspectos. Primeiro, a minha diferença desportiva é uma coisa. Posso ganhar ou perder do meu adversário, posso ter mais receitas ou não do que meu adversário. Posso ter um time um time mais forte que o adversário e com isso brincar com meu adversário, isso é um ponto", destacou

"Outra coisa, e na minha situação específica e no meu ponto com o Botafogo, um investidor que chega para sanar dívidas e causa um dano imenso no clube e nenhum clube se prontifica a ajudar… Isso já não é mais desportiva, já não é mais receita, é um clube que pode causar em uma massa falida. São meus adversários, não meus inimigos", completou.

E a SAF do Vasco?

Por outro lado, Pedrinho não entrou nos detalhes da venda da SAF e sobre investidores. Ele, afinal, foi questionado se Marcos Lamacchia e Leila teria um conflito de interesses.

"Eu não vou falar do investidor ainda. Vou esperar estar aproximado para falar sobre o investidor. Na minha concepção… não posso falar do investir e ir a fundo. O que está em contrato dentro de clausulas, dentro de um fair play financeiro, deve ser cumprido. Mas fico com receio de falar.