Leila alfineta o Fla: "Têm clubes que se acham Real Madrid da Shopee"

Leila Pereira como sempre se posiciona se maneira consistente. Além de rebater das reclamações do Bahia após vitória do Bahia, a mandatária cobrou união dos clubes para que a criação de uma liga única no futebol brasileiro, enfim, saia do papel. A declaração foi após encontro dos 40 clubes das Séries A e B, na CBF.

Ao ser questionada se o Flamengo passará a "caminhar junto" do Palmeiras após a reunião dessa segunda, Leila afirmou que "ninguém é maior do que ninguém".

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O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, pode até ser o Real Madrid da Shopee. Mas pra chegar lá precisa botar os pés no chão e se conscientizar de que ninguém é maior que ninguém, disse a dirigente.

"Pela mentalidade de alguns dirigentes que acham o melhor individualmente – e não é o caso da presidente do Palmeiras. Sempre foi claro para mim que o Palmeiras precisa estar em uma competição valorizada, em que todos os clubes têm o mesmo peso, independente do tamanho da torcida, da receita", prosseguiu.

No momento, a divisão é em blocos comerciais Libra e FFU , os clubes receberam um cronograma sugerido pela CBF. Até o fim de julho, os dirigentes, portanto, podem apresentar propostas e sugestões. A previsão da entidade, aliás, é inaugurar o estatuto da futura liga até o fim deste ano.