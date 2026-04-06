Leila alfineta o Fla: "Têm clubes que se acham Real Madrid da Shopee"

Leila Pereira como sempre se posiciona se maneira consistente. Além de rebater das reclamações do Bahia após vitória do Bahia, a mandatária cobrou união dos clubes para que a criação de uma liga única no futebol brasileiro, enfim, saia do papel. A declaração foi após encontro dos 40 clubes das Séries A e B, na CBF.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao ser questionada se o Flamengo passará a "caminhar junto" do Palmeiras após a reunião dessa segunda, Leila afirmou que "ninguém é maior do que ninguém".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, pode até ser o Real Madrid da Shopee. Mas pra chegar lá precisa botar os pés no chão e se conscientizar de que ninguém é maior que ninguém, disse a dirigente.
"Pela mentalidade de alguns dirigentes que acham o melhor individualmente – e não é o caso da presidente do Palmeiras. Sempre foi claro para mim que o Palmeiras precisa estar em uma competição valorizada, em que todos os clubes têm o mesmo peso, independente do tamanho da torcida, da receita", prosseguiu.
No momento, a divisão é em blocos comerciais Libra e FFU , os clubes receberam um cronograma sugerido pela CBF. Até o fim de julho, os dirigentes, portanto, podem apresentar propostas e sugestões. A previsão da entidade, aliás, é inaugurar o estatuto da futura liga até o fim deste ano.
Saiba Mais
- Esportes Brasil domina lista dos jogadores mais valiosos da Libertadores; veja
- Esportes NBB: Brasília inicia série de três jogos em casa para se firmar no G-4
- Esportes Brasil domina lista dos jogadores mais valiosos da Libertadores; veja
- Esportes Declaração de Renato pelo Vasco incomoda imprensa estrangeira
- Esportes Ídolo do Grêmio, Juarez Tanque morre aos 97 anos
- Esportes Cruzeiro afasta Walace e corta volante da estreia na Libertadores