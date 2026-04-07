Onça-parda morre atropelada na L4 Norte, perto da UnB

As equipes acionaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do DF, que realizou a remoção do corpo na manhã desta terça-feira (7/4) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma onça-parda foi atropelada na L4 Norte na noite de segunda-feira (6/4), próximo à UnB. Um veículo colidiu com o animal, cujas características físicas se assemelham à onça vista por moradores na área da QL 13, do Lago Norte. Devido à força do impacto, o felino morreu no local.

O condutor do veículo explicou que a onça teria pulado para a pista, saindo da vegetação ao redor. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista relatou que o animal cruzou a via repentinamente, o que impossibilitou qualquer tentativa de desvio. O carro ficou com danos visíveis, mas o condutor não se feriu.

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Ainda de acordo com a PM, as características do animal e o próprio local do acidente indicam que a onça é da mesma espécie que vinha sendo repercutida na mídia nos últimos dias e que já estava sob monitoramento de equipes ambientais.

As equipes acionaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do DF, que realizou a remoção do corpo na manhã desta terça-feira (7/4). O animal será encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre e, posteriormente, ao Hospital Veterinário da UnB para avaliação.

Relembre o caso

Nos últimos dias, moradores do Lago Norte registraram a presença de uma onça-parda circulando pela região, especialmente nas proximidades da QL 13. Vídeos do animal foram compartilhados nas redes sociais e causaram apreensão entre os moradores. Desde então, equipes ambientais vinham monitorando a área, orientando a população e tentando localizar o felino com segurança.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal