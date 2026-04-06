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ECONOMIA

Edital de R$ 3,9 milhões irá impulsionar comércio eletrônico no Centro-Oeste

Iniciativa E-commerce.BR 2026 busca reduzir desigualdades digitais e ampliar presença on-line de pequenos negócios

Mercado digital, E-commerce, é a nova ferramenta dos empresários - (crédito: Divulgação)
Mercado digital, E-commerce, é a nova ferramenta dos empresários - (crédito: Divulgação)

O edital E-commerce.BR 2026 foi lançado com o objetivo de fortalecer a atuação digital de micro, pequenas e médias empresas no Centro-Oeste e em outras regiões com baixa participação no comércio eletrônico. 

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Com investimento de R$ 3,9 milhões, a proposta pretende criar soluções para desafios históricos do setor, como dificuldades logísticas, acesso restrito a marketplaces, limitações em meios de pagamento e baixa capacitação digital. 

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A expectativa é que os projetos selecionados contribuam para inserir mais empresas no ambiente virtual e fortalecer a economia regional.

Nesta edição, a principal novidade é a inclusão dos microempreendedores individuais (MEIs) no público atendido. As inscrições estão abertas até 5 de maio, na página oficial do programa.

O comércio eletrônico brasileiro movimentou, em 2024, aproximadamente R$ 225 bilhões, crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior. O Sudeste lidera com 77,2% das vendas on-line, segundo dados do Observatório do Comércio Eletrônico do MDIC.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 06/04/2026 23:29
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