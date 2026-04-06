Aparição de onça-parda assusta moradores do Lago Norte

Vídeo gravado por motorista de app mostra onça próxima a uma casa - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores do Lago Norte tomaram um susto após relatos de que um felino silvestre, com características semelhantes às de uma onça-parda, estaria circulando na região. O caso ganhou força após um vídeo que mostra o aparecimento do bicho ter viralizado uma semana após o registro das imagens, feito em 29 de março.

A gravação, feita por um motorista de aplicativo que passava pelo local, mostra o momento em que o carro transita perto na QL 13, Conjunto 1. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA/PMDF), a corporação tomou conhecimento do caso e informou que mantém patrulhamento rotineiro na região, incluindo áreas de parques e unidades ambientais.

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Segundo a PMDF, a presença de animais silvestres em áreas urbanas pode estar relacionada a fatores como a expansão urbana, a busca por alimento e água, o deslocamento natural das espécies, além de alterações ambientais e da redução de habitat. Em nota, a corporação orienta que, em situações como essa, a população não se aproxime do animal nem tente capturá-lo ou persegui-lo.

A recomendação é manter distância, proteger crianças e animais domésticos, evitar aglomerações e acionar a polícia pelo telefone 190 ou diretamente o BPMA em caso de novos avistamentos.

Preocupação

Morador da região há mais de duas décadas, o administrador Marcelo Bueno, 44 anos, afirma que nunca havia presenciado ou sequer ouvido relatos semelhantes na área urbana do Lago Norte. "Eu e minha esposa temos o hábito de sair para correr bem cedo. Então nos dá medo", afirmou.

O arquiteto Apoena Parente, 49, contou que soube do caso por mensagens compartilhadas em grupos nas redes sociais. "Confesso que fui correr hoje e fiquei meio preocupado. Nunca tinha pensado nisso antes. É uma situação complexa. Na hora, não sei se a pessoa corre, se tenta se abrigar… é difícil", afirmou.

Quem trabalha na região também segue atento ao caso. Funcionário de um lava-jato, Vigiovan Gomes, 30, afirma que o próprio empregador alertou a equipe após a repercussão das imagens. "Na hora, acho que eu ia congelar. Se eu estivesse lavando um carro, por exemplo, ia tentar entrar dentro dele", disse.

Habitat em jogo

A médica veterinária Agda Pavan explica que a presença de animais silvestres em áreas urbanas não deve ser tratada como uma invasão. "É uma expansão urbana sobre territórios naturais. Regiões como o Lago Norte fazem divisa com áreas de preservação, como o Parque Nacional de Brasília, e, com o crescimento das cidades, os animais perdem habitat, alimento e abrigo", afirmou.

Sobre a onça-parda, Agda explica que se trata de um animal altamente adaptável. "Costuma mudar seus hábitos para evitar humanos, tornando-se mais noturna em áreas movimentadas e se abrigando durante o dia", disse. A veterinária acrescenta que o animal percorre grandes distâncias: "Ela pode andar até 200 quilômetros e, se houver um bairro no caminho, simplesmente atravessa, usando a cidade como um corredor entre fragmentos de mata".

A especialista reforça as orientações em caso de avistamento. "A recomendação é não se aproximar, não tentar capturar e não alimentar o animal. É preciso manter distância, recolher crianças e animais domésticos e permitir que ele retorne à mata sozinho", orientou.